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İbrahim Hatipoğlu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Galatasaray Kulübü ile GSYİAD iş birliği anlaşması yaptı

Galatasaray Kulübü ile Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

12.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:22
Galatasaray Kulübü ile GSYİAD iş birliği anlaşması yaptı

Galatasaray Kulübü ile Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen anlaşmaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü Muhasip Üyesi Dorukhan Acar ve Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı.

Burada açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, derneğin kurulduğu günden bu yana her zaman Galatasaray'ın yanında olduğunu söyledi.

Derneğin Galatasaray'a maddi manevi destek verdiğini belirten Cengiz, bir gazetecinin sarı-kırmızılı kulübün muhalefet kanadının yaptıklarına ilişkin duygusal açıdan ne hissettiği yönündeki sorusuna şu cevabı verdi:

"Sivil toplum kuruluşlarında beklediğiniz tek şey başarı karşısında takdir edilme duygusudur. Eğer siz onu göremezseniz, sizin kıymetiniz bilinmezse insanda kırgınlık oluşturuyor. Beklentinizi bulamazsınız. Türkiye'nin eğitimsel anlamda bunu aşması gerekiyor. insanların şükretmeyi, teşekkür etmeyi, vefalı, sadakatli olmayı ön plana alması daha iyi olur. Kırgınlıkla geri çekilmenin Galatasaray'a çok ciddi zarar vereceğini biliyoruz. Geçen talihsiz ibra olayından bu yana bunun savaşını yaptık. Çocukluk aşkımızın, gecemizi gündüzümüze kattığımız armanın zarar görmemesi için uğraşıyoruz. Galatasaray yaşasın diye gidebildiği yere kadar devam ediyoruz."

"Cesaret korku ve panik bulaşıcıdır"

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada da bulundu.

Türkiye'nin sınır kapılarında ciddi bir sorun oluştuğunu dile getiren Cengiz, "Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Nüfusumuz 80 milyon küsur. Bir kişi pozitif çıktı ortalık yangın yerine döndü raflar boşaldı. Mutlaka tedbirin alınmasından yanayım. Devletin tüm söylemlerine uyulması gerekiyor. Tüm yönergelere uymalıyız fakat panik yapmamalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm stadı dezenfekte etti. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada mücadele hakça olsun. Hakem müdahalesi olması dostça bir mücadele olsun." diye konuştu.

Arda Turna konusunun bir daha açılmaması gerektiğini de aktaran Cengiz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'hakem hatası olmazsa Galatasaray'ı yeneriz' açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Sivas maçındaki hakemin hatası kimilerine göre kural hatası, herkes gördü. Herhangi bir futbolseverin bu hatayı görmemesi mümkün değil. Bize göre golden önce Onyekuru'ya yapılan penaltı. Hakem oyunu durdurduğunda Onyekuru'ya penaltı verilecek sandık, hakem aleyhimize verdi. Biz ortalığı yangın yerine çevirmedik. Biz her zaman doğrunun kazanacağına inanıyoruz."

Demir Grup Sivasspor maçı hakemi Mete Kalkavan'ın Galatasaray maçlarına atanmaması gerektiğini ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:

"Takımınızın lehine ya da rakibiniz aleyhine atamalar yaparsanız zaten iş bitmiştir. Biz objektif taleplerde bulunduk. Bizim ceza almamıza sebep olan talepler tüm takımların lehineydi. Mete Kalkavan'ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Mete Kalkavan sana görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme. MHK'nin bu bağlamda dikkatli olması gerekiyor. Ligde daha 9 puan var. Alınacak 27 puanla herkes şampiyon olabilir. Şimdiden en ufak hatayla ortalığı yangın yerine çevirirsek bu alev topu sonra bize döner."

Mustafa Cengiz, bir gazetecinin Beşiktaş maçının iptaline ilişkin sorduğu soruya ise "Ahmet Beyle kulüpler birliğinde beraberdik. Kendisi sevdiğim bir insan. Hiçbir sorun yok. Hakem konusunda hiç konuşmadık. Başkanlar camialarına karşı da sorumlu. Maçı erteleyelim, maç seyircisiz oynansın. Bunları duyduğumda bizim maçın söylendiğini anlayamamıştım. Biz 'ses vermeyeceğiz deyip ses vermiyoruz, tuvaletlerimiz çok iyi deyip berbat tuvaletler vermiyoruz. Camiaları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı herkesi uyanık olmaya davet ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Kulübü Muhasip Üyesi Dorukhan Acar ise sponsorluk gelirlerini her yıl yüzde 40-45 oranında arttırdıklarını belirtti.

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu ise şöyle konuştu:

"Dernek olarak kulübümüzle önemli bir projeye imza atmaktan mutlu ve gururluyuz. Bize bu fırsatı verdiği için kulübe ve başkana çok teşekkür ediyorum. 2 aylık bir çalışma sonucunda bugüne geldik. 118 loca koltuğundan oluşan ve arkasında lounge alanı bulunan bir proje üzerinde mutabık kaldık. Para pazarlığı olmadı. Galatasaray bu koltukları zaten piyasa değerinde satıyor. Bunların üzerinde bir değerle ciddi bir yatırım yaptığımıza inanıyoruz."

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Kaynak: AA

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