Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi - Haberler Spor
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Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas, PFDK'ye sevk edildi
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye verildi. Burak Elmas da aynı gerekçeyle Disiplin Kuruluna gönderildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Spor Toto 1. Lig takımları Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılport Samsunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u farklı nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk etti.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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