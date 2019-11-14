14.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:45

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurulun kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların anlaşamaması nedeniyle dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma tarihine kadar mevcut yönetim görevine devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA