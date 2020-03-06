Galatasaray Kulübü, Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı

06.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:36

Galatasaray Kulübü, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hardline Nutrition'un, kulübün sporcu gıdası tedarikçisi olduğu bildirildi.

Çeşitli spor dallarında birçok kulübe sponsor olan Hardline Nutrition'un, sarı-kırmızılı kulübün faaliyet gösterdiği tüm branşlara sporcu gıdaları tedariği sağlayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA