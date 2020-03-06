Galatasaray Kulübü, Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması yaptı
Galatasaray Kulübü, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Galatasaray Kulübü, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hardline Nutrition'un, kulübün sporcu gıdası tedarikçisi olduğu bildirildi.
Çeşitli spor dallarında birçok kulübe sponsor olan Hardline Nutrition'un, sarı-kırmızılı kulübün faaliyet gösterdiği tüm branşlara sporcu gıdaları tedariği sağlayacağı aktarıldı.
Kaynak: AA