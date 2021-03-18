Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'yla ilgili tahliye davasını kazandı
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Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'yla ilgili tahliye davasını kazandı

18.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:21
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'yla ilgili tahliye davasını kazandı

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazandı.

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye davasını kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Davanın bugün görülen duruşmasında, işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir." denildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, merhum başkan Özhan Canaydın döneminde 2006 yılında Galatasaray Adası'nı işletmeci Mehmet Koçarslan'a kiralamış, daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle de tahliye davası açmıştı.

Bu süreçte, adada mevzuata aykırı yapılaşma gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde belli bölümlerin yıkımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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