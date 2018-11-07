Galatasaray Kulübü, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle 2. kez PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle dün de Galatasaray'da kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş ile futbolculardan Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Mariano Filho'yu PFDK'ya sevk etmişti.