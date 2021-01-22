Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın çevrim içi yapılacak
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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın çevrim içi yapılacak

22.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:42
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın çevrim içi yapılacak

Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak düzenlenecek.

Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında divan kurulu üyelerinin görüşlerini dile getireceği toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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