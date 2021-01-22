Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın çevrim içi yapılacak
22.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:42
Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak düzenlenecek.
Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında divan kurulu üyelerinin görüşlerini dile getireceği toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay