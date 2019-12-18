Galatasaray Kulübü divan kurulu toplantısı sona erdi

18.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12

Galatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.

Sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçı nedeniyle 1 hafta gecikmeli olarak düzenlenen toplantı, Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yaşadığı gerginlik sonrası kulüp başkanı Mustafa Cengiz yine katılmadı. Yönetim kurulunu ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal, yöneticiler Mahmut Recevik ve Dilek Kutlu temsil etti. Kaan Kançal'ın toplantının ilerleyen bölümünde yaşadığı sağlık sorununun ağırlaşması nedeniyle salondan erken ayrıldığı bildirildi.

Eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren ve Dursun Özbek de salonda yer aldı.

Yönetim kurulunun mali ve yönetsel konularda yaptığı sunum ve bilgilendirmelerin ardından divan kurulu üyeleri, görüşlerini dile getirdi. Saat 13.30'da başlayan toplantı 4,5 saat sürdü ve 18.00'de sona erdi.

Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile sözlü tartışmaya giren kulübün genel kurul üyesi Zafer Şener, divan kurulu üyesi olmadığı ve düzeni bozduğu için yapılan oylamayla salondan çıkarıldı.

Kaynak: AA