Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı çevrim içi yapılacak
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, 21 Mart Pazar günü çevrim içi düzenlenecek.
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, 21 Mart Pazar günü çevrim içi düzenlenecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Kulüp üyeleri toplantıyı, "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek.
Toplantıda, 2018-2021 dönemine ait üç yıllık faaliyet raporunun sunumu gerçekleştirilecek ve kulübü ilgilendiren güncel konular hakkında katılımcılara söz verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan