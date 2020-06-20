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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Süper Lig'de şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, bu konuda teknik heyet ve futbolcularına güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısı
20.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:39

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Süper Lig'de şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, bu konuda teknik heyet ve futbolcularına güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgını öncesinde ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan Kançal, "Takımımız iyi mücadelesiyle zirveye 3 puan yaklaşmıştı. Pandemi nedeniyle verilen aradan sonra oynadığımız ilk maçta yaşadığımız yenilgi ve talihsiz sakatlıklar bizleri üzdü. Ancak şampiyonluk iddiamız devam etmektedir. Teknik ekibimize ve futbolculara güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e verilen aradan önce son maçlarını Beşiktaş ile oynadıklarını anımsatan Kançal, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçının son anda seyircisiz oynanması kararıyla tüm gişe hasılatımızı, iade etmek suretiyle kaybettik. Pandemi sürecinde yayın gelirlerimiz tamamen durmuştur. Mart, nisan ve mayıs gelirlerimizi alamadık. Mağazalarımız kapatılmıştır. Satamadığımız stokların maliyeti oluştu. Bu dönemde kur farkı zararlarımız oldu. Sponsorlarımız sağ olsun, çok fazla zarar etmeden biraz vade ötelemeleriyle tahsilatlarımızı yapabildik. Ancak ekonomik daralma sebebiyle önümüzdeki sezon sponsorluk gelirlerimizde muhtemel bir azalma söz konusu olacaktır. Gişe hasılatımız kesilmiştir. Daha da önemlisi belirsizlik sebebiyle önümüzdeki sezon için yapmayı planladığımız gişe satışlarını yapamıyoruz. Tüm bunların bize yarattığı nakit akış kaybı yaklaşık 35 milyon avrodur. Yani yaklaşık bir Şampiyonlar Ligi gelirimizi kaybettiğimizi söyleyebilirim."

"Maaşlarından feragat etmelerini talep ettik"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, salgın süresinde bazı önlemler aldıklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Sosyal bir kurum olmanın sorumluluğuyla herhangi bir işten çıkarma, küçülme operasyonuna gitmedik. Devletimizin bize sağladığı kısa çalışma ödeneğinden faydalandık. Ancak bu, yükümüzü ufak bir nebze azaltabildi. Kulübümüzün maruz kaldığı zararları en hafif şekilde atlatabilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yükümüzü azaltabilmek için aldığımız bir diğer tedbir de futbolcu ve teknik kadrolarımızdan, önerilerini de dikkate alarak maaşlarından indirim yapmak suretiyle feragat etmelerini talep ettik. Futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bunun tamamlanmasıyla birlikte amatör şubelerimizle de benzer bir çalışma yapmayı planlıyoruz."

Kulübün borcu 1 milyar 656 milyon lira

Kaan Kançal, toplantıda kulübün mali durumu hakkında da bir sunum yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetici, kulübün 31 Mart 2020 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon lira olduğunu açıkladı.

Kançal, bu yılın ilk üç ayında 33,8 milyon lira gelire karşın 103,4 milyon lira giderlerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Yusuf Günay'dan Tarık Günay ile ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da sarı-kırmızılı basketbol takımında oynayan akrabası Tarık Günay ile ilgili açıklama yaptı.

Tarık Günay'ın vefat eden ağabeyinin torunu olduğunu aktaran Günay, "TED Ankara Koleji'nde öğretim gördü, orada basketbol oynuyordu. 2015 yılında yapılan genç erkekler basketbol turnuvasında birinci forvet seçildi. Yönetim kurulu üyesi olmadığım süre içerisinde Galatasaray Basketbol Şubesi, Tarık'ı almak için uğraş verdi. Fakat TED Ankara Koleji buna izin vermedi, yüksek bonservis bedeli istedi. 18 yaşına geldiğinde bonservisini eline aldı ve Galatasaray'a transfer edildi. Bir yıldır Galatasaray Genç Takımı'nda oynuyor. Tarık, milli takıma seçilmiş bir oyuncu. Bir gram torpilim söz konusu değildir. Kendisiyle Türkiye Basketbol Federasyonunun öngördüğü en altta limitten sözleşme yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı, üyelerin görüş, öneri ve dilekleriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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