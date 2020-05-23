Galatasaray Kulübü Divan Kurulu "online" olarak toplandı Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı "online" olarak gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı "online" olarak gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir araya gelemeyen sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyeleri, video konferans yöntemiyle toplandı.

Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönettiği toplantıya, kısa süre önce iki ameliyat geçiren başkan Mustafa Cengiz katılmadı. Yönetim kurulu üyelerinden sadece Okan Böke'nin bağlandığı bildirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in arka arkaya beyin ve mide ameliyatları geçirmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bu süreci çok yakından takip ediyoruz. Sayın Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Dualarımız ve pozitif enerjimiz kendisiyle. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Değerli Başkanımız mücadeleci kişiliğiyle bu rahatsızlığın da üstesinden gelecektir ve en kısa zamanda aramıza yeniden katılacaktır. 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı bittiği zaman divan kurulu üyelerim adına kendisine müsait olması durumunda bir ziyarette bulunmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde Galatasaray Kulübü üyelerinden iki kişinin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini aktaran Hamamcıoğlu, "12 Mart'tan beri Kovid-19 pandemisiyle uğraşıyoruz. Çalışma şartlarımızı, hayatımızı yakından etkiledi. Bu süreçte vefat eden birçok üyemiz oldu. Bildiğimiz kadarıyla bu vefatlardan sadece ikisi koronavirüs nedeniyle yaşandı. Diğerleri farklı sebeplerden dolayı ebediyete intikal etti." diye konuştu.

"Galatasaray'da çekişme değil, belki aynı fikirde olmamak var"

Eşref Hamamcıoğlu, camiada sevgisizlik, huzursuzluk, kurullar arasında çekişme yaşandığı yönündeki iddialara değindi.

Hamamcıoğlu, söz alan üyelerden Füsun Kantemir'in basında Galatasaray'da huzursuzluk ve karışıklık yaşandığına yönelik haberlerin yer aldığını hatırlatması üzerine, "Sanki Galatasaray'ın kurulları arasında bir çekişme varmış gibi çok ciddi bir algı yönetimi var. Bunu çekişme değil, belki aynı fikirde olmamak diye düşünmek lazım. Bunun basına, resmi siteye yansıması hoş bir şey değil. Galatasaray'ın doğruları açısından bununla mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Volkan Karsan'ın, "Bize yakışmayan bir üslup var. Bu üslubun en büyük hedefi sizsiniz. Bu üslubun Galatasaray'ın hiçbir yerinde karşılaşmayacağımız hale getirilmesini sağlamalıyız." yorumu üzerine Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda divan başkanlık makamının hiçbir terbiye kuralına uymayacak şekilde muhatap gösterilmesi, çeşitli mecraların önüne atılıp linç ettirilmeye çalışılması yakışık almıyor. Yaşam stili ve kişilik olarak bunlara alışkınım. Çok kolay üstesinden gelirim, dirençliyimdir. Ancak benimle beraber hareket eden divan kurulundaki arkadaşlarım ve temsil ettiğim divan kurulu üyeleri, bu tür algı yönetimi sonucunda hedef olmayı hak etmiyor. Bizlerin görüşleri Galatasaray'ın ileri gitmesini sağlayacak görüşlerdir. Yeniden bir polemik konusu yaratmak istemiyorum ama bir kaşık suda fırtına kopartarak mağduriyet edebiyatı yapmanın, sanal düşmanlar oluşturmanın kimseye faydası yok. Klavye silahşörlüğüyle bana, aileme, arkadaşlarıma hakaret ve tehditler savurmayla Galatasaray'a fayda gelmez. Bu imkanı sağlayanlara hiç gelmez."

Yaklaşık 2 saat süren ve 200'e yakın divan kurulu üyesinin katıldığı toplantı, üyelerin görüş, öneri ve dilekleriyle sona erdi.

Kaynak: AA