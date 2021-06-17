Galatasaray Kulübü, divan kurulu başkanını seçecek
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Galatasaray Kulübü, divan kurulu başkanını seçecek

Galatasaray Kulübü, divan kurulu başkanını seçecek
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlık seçimi yarın yapılacak.

Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlık seçimi yarın yapılacak.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek seçim saat 10.00'da başlayıp, 15.00'te sona erecek. Kulüp başkanlığına aday olan eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan boşalan koltuk, 2024'e kadar yeni sahibini bulacak.

Seçimde divan kurulu başkanlığı için Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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