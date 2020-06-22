Galatasaray Kulübü, Coşkun Özarı'yı andı
Galatasaray Kulübü, eski futbolcu ve teknik direktör Coşkun Özarı'yı vefatının 9. yılında andı.
22.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:09
Galatasaray Kulübü, eski futbolcu ve teknik direktör Coşkun Özarı'yı vefatının 9. yılında andı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan anma mesajında, "Kulübümüzün efsane isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA