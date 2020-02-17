Galatasaray Kulübü, "Central Rent A Car"la iş birliği yaptı

17.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:18

Galatasaray Kulübü, araç kiralama firması "Central Rent A Car"la iş birliği anlaşmasına imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray taraftarları bu sezon süresince Central Rent A Car'dan günlük araç kiralamalarında yüzde 10 indirim kazanacak. Galatasaray Kulübü de kiralanan her araçtan gelir elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye'nin ilk yerli araç kiralama firması olan Central Rent A Car firması ile yaptığımız anlaşma bizi mutlu etti. Firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Murat Özkaya'ya teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız, Central Rent A Car firmasından kiralayacakları araçlarda yüzde 10'luk bir indirim imkanından yararlanacakları gibi her kiralamadan kulübümüz de kazanacak. Bu iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşma çerçevesinde "gs.centraltr.com" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek rezervasyonlarda, taraftarlar araç kiralamalarında indirim imkanından faydalanabilecek.

Kaynak: AA