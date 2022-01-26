Galatasaray'da bir oyuncunun testi pozitif
Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir" denildi.
(İHA)
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