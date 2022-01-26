Galatasaray'da bir oyuncunun testi pozitif - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da bir oyuncunun testi pozitif

Galatasaray'da bir oyuncunun testi pozitif

Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Galatasaray, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title