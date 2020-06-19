Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nde görev değişikliği
Galatasaray Kulübü, basketbol şube sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığını duyurdu.
19.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:13
Galatasaray Kulübü, basketbol şube sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA