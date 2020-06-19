Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nde görev değişikliği Galatasaray Kulübü, basketbol şube sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, basketbol şube sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA