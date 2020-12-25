Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

25.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:20
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi. Galatasaray Kulübünün de aynı nedenden dolayı PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'un da takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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