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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Mensah'a teklif vermedik"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş için İstanbul'a gelen Hes Kablo Kayserisporlu Bernard Mensah'a teklifte bulunmadıklarını, fiyat yükseltmek için hiçbir transfere dahil olmadıklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:
17.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:47

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş için İstanbul'a gelen Hes Kablo Kayserisporlu Bernard Mensah'a teklifte bulunmadıklarını, fiyat yükseltmek için hiçbir transfere dahil olmadıklarını söyledi.

Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun açıkladığı takım harcama limitlerine itiraz eden kulüpleri eleştiren Cengiz, son 2 sezonda tasarruf politikası izlediklerini anlattı.

Cengiz, "Bugün 493 milyon lira harcama limitine sahipsek 2 yıldır yaptığımız tasarruflarla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa paraları Leyla'ya bastıkları için bu duruma geldiler. Hem sen paraları bas, harca, sonra da gel, 'Param bitti, bana limit artırımı verin.' de. Galatasaray'ın oyunbozanlık yaptığını söylüyorlar. 'Hayır' diyorum. Sen sadece değerli rakip kulüplerimizin yöneticisi değilsin. Aynı zamanda Türk sporunun temsilcisisin. Ben sadece Galatasaray'ı temsil etmiyorum. Türk futboluna örnek olmalıyım. Har vurup harman savurmayı ben bilmiyor muyum? Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 170 milyon avro harcamayı ama biz o borçları ödüyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Kayserisporlu orta saha oyuncusu Bernard Mensah için teklifte bulunmadıklarını, futbolcunun kendilerini aradığını aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Hiçbir transfere doğrudan girmedim. Ne menajerlerle ne de futbolcularla konuştum. Soyunma odasına da girmem, takım otobüsüne de binmem. Galatasaray'da böyle bir kültür var. Bu konuda ilgili arkadaşlar var. Onlar gereğini yapar. Söylenen futbolcuyla ilgili şaşkınlık yaşadım. Ne olduğunu ben de merak ettim. Bizi futbolcuyla izin almadan görüştüğümüz için suçlamışlar. Bir baktık ki tam tersi, futbolcu bizimkileri aramış. İkincisi bizim bir teklifimiz yok. Arkadaşımız, arayıp futbolcuyla görüşmek için izin istiyor ve 'Beşiktaş ile anlaştığı iddiaları var.' diyor. Kendileri, 'Hayır, sözünü ettiğiniz takımla hiçbir anlaşma yapmadık. Sizden de teklif bekliyoruz.' diyor. Bana geldiler, 2 milyon 800 bin avro ödeneceğini söylediler. Bir sürü para. Bizim öyle bir paramız var. Mali anlamda en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok. Atamayız."

Rakip kulüplere saygı duyduğunu dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse bizi har vurup harman savurmaya alet edemez. Başkalarına alet olmayız. Biz Galatasarayız. Örnek olmak durumundayız. Mensah'a teklif vermedik. Abdurrahim arayıp, 'Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz.' dedi. Biz kim olursa olsun fiyat yükseltmek için araya girmeyiz. Bir tanesi 'Sayın Başkan teklif verdi.' desin. Bizde yazılı belgeler var. Kimseyi utandırmak istemiyoruz. Sevgili Mensah'a, sevgili Beşiktaş'ımıza ve Kayserispor'umuza başarılar diliyoruz. Bizim için '10 milyon da verseler olmaz.' demişler. Belki 10'da birini düşünürdük. Paramız var ama harcayamayız. Gelecek kuşakları, yönetimleri düşünmek durumundayız. Bu arada bize 'Beceriksiz yönetim.' diyorlar. Desinler. Eğer beceri har vurup harman savurmak ise biz beceriksiziz."

"Galatasaray ve Trabzonspor hariç transfer maliyeti açıklayan yok"

Mustafa Cengiz, kendileri ve Trabzonspor'un hiçbir kulübün haricinde transfer maliyetini açıklamadığını söyledi.

Basın mensuplarına, "Siz hiç Galatasaray ve Trabzonspor hariç ligdeki kulüplerin yaptığı transferlerin maliyetlerini açıkladığını gördünüz mü?" diye soran Cengiz, "İki sene harcayıp UEFA'dan TFF'den men yiyince, puan silme gelince 'Bu haksızlık, biz şuyuz, bize kimse ceza veremez.' demesini nasıl karşılıyorsunuz? Galatasaray'da bir tane futbolcuyu eksik bildirelim veya bildirmeyelim bizi ertesi gün indirirler. Siz medya olarak neden sormuyorsunuz? Satan söylemiyor, alan da yazmıyor, yıl sonu bilanço zarar çıkıyor. Harcama limiti eksi çıkacakmış, deniz bitmişmiş, biter tabii. Neden bastırdın Leyla'ya. Bastırma. Ben bilmiyor muyum? Ne yazık ki acı gerçek bu." şeklinde konuştu.

Feghouli'nin FIFA'ya gittiği iddiaları

Cezayir basınında yer alan Sofiane Feghouli'nin nisan ayından bu yana alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu iddialarını değerlendiren Cengiz, "Yazı yanlış. Nisandan beri ödememe gibi bir durum yok. Öyle bir şey olsa otomatik fesih hakkı doğar. Cezayir gazetesinin bunu yazması bu haberin doğru olduğu anlamına gelmez. Kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. Sadece, 'Dört oyuncu bizi yordu.' dedim. O kadar. O yoranlar Galatasaray'ın kontratlı futbolcusu olduğu sürece benden bir beyanat beklemeyin. Aktifimizdeki bütün futbolcular değerlidir. Görüşmeler sürüyor." diye görüş belirtti.

Mustafa Cengiz, futbolculardan istedikleri indirimi 4'ünün kabul etmediğini anlatarak, "Dört kişi hariç... İkisi şu anda bizde değil. Bütün futbolcularımız, yüzde 15 indirim yaptı. Dört kişi imzalamadı. Bizimle papaz oldular. Olabilir. Biz de gerektiğinde papaz olmasını biliyoruz. Problem yok. Futbolcular gereken indirimi yaptı. Feghouli ve Belhanda dahil bütün futbolcularımıza teşekkür ederim. Hepsi bizim kontratlı futbolcumuz. Hepsi değerli. Teknik kadromuz inşallah en iyi şekilde onları antrene ederek bizi yine şampiyonluğa ulaştıracak." açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, bu yılki futbol takımı maliyetini 40 milyon avroda tutmak istediklerini vurgulayarak, "Vergi dahil 40 milyon avroluk hedefimiz var. Bunu tutturmaya çalışıyoruz. En efektif kadroyu oluşturmak istiyoruz. Teknik kadronun talepleri var. Lemina da o talebi içinde. Şu anda gündemde. Önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri. Mantıklı ve optimum daralma içindeyse her futbolcuyla görüşürüz. Bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, görüşür, Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir. Kaç katına gittiği de menajerlerin bileceği bir şey. Bizi ilgilendirmez." diye konuştu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'nin gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine Cengiz, "Galatasaray, önemli bir cazibe merkezi, dünyanın sayılı kulüplerinden biri. Tabii ki görüşmeler oluyor. Özellikle aradığımız bir futbolcu yok ama teklifler geliyor. Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezon loca ve kombine bilet satışlarının yapılamamasıyla ilgili, "Maalesef aracı kuruluşumuz, maçlar oynanmadığı takdirde iade talepleri olacağı nedeniyle buna izin vermiyor, zorluk çıkartıyor. Oysa sözleşmemizde maçlar oynanmadığı takdirde hiçbir hak iddia etmeyeceklerine yönelik taraftarımızın taahhüdü var. Hukuken hiçbir sorun çıkmaz. Maalesef burada hukuksal bir tavır alınıyor. Bunu aşmaya ve çözmeye çalışıyoruz. Loca satışlarını yapıyoruz. Maçlar, büyük olasılıkla belli oranda seyircili oynanacak. Özellikle loca sahipleri yeniliyor. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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