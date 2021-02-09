Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gündemi değerlendirdi Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Fenerbahçe derbisinden önce ve sonra yaşananlarla ilgili sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.

Başkan Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda ara transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların imza töreninin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile oynadıkları derbide sarı-lacivertlilerin hakem kararlarına itiraz etmesiyle ilgili konuşan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ın da dediği gibi yazımızı kışa çevirmeye çalıştılar. Er meydanına çıkıp mağlup olmak da bir onurdur. Önemli olan oraya çıkmak. Mağlubiyeti kabul etmek de onurlu bir davranıştır. Biz, 21 yıl o sahada mağlup olduk. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Bizi 21 yıl yendiler. Helal olsun. Bizi yendikleri için yücelirler. Bize yenildikleri için bu kadar algı değiştirmeye çalışmak yine bizi yüceltir. Bizim ne kadar değerli bir rakip olduğumuzu gösterir. Fenerbahçe yönetiminin bu tavırlarını hoş karşılamadım. Hakemin maça etki ettiği söyleniyor. Kale arkası kamerasını kabul ediyorum. Diyelim ki golünüzü verdi. 1-1 olacaktı. Maçta 2 penaltımız, rakibin 2 kırmızı kartı verilmedi. Onları verseydi ne olacaktı? Madem ki hakem sonuca etki etti, hakemin etki ettiği 4 tane aleyhimize pozisyondan bahsederlerse mutlu olurum. Bizim bir oyuncumuza da sarı kart vermeliydi vermedi. Ofsayt, ofsayt çizgisinden verilir. Tam tersine ofsaytı vermeseydi yer yerinden oynamalıydı."

Fenerbahçe'ye erkek ve kadın voleybol maçlarında yenildiklerini hatırlatan Mustafa Cengiz, "Sevgili başkanları benim yanımda alkışladı. Tek laf eden olmadı. Stada hep beraber gittik. Bizi durdurup üstümüzü arama gibi bir şey olmadı. Listeye bakmak istedi. Kendisine sertçe 'Ne listesi?' dedim ve bekledim. Tek tek 29 kişinin ismine bakıldı. Herkes girdikten sonra ben de içeri girdim ama çok kırıldım." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Ülker Stadı'na girdiğinde kalabalık taraftar grubunu gördüğünü anlatarak, "Stada girdiğimde sol tarafta bir bölümde çoluk, çocuk, erkek, kadın taraftarlar vardı. Ellerinde rakip takım bayrakları vardı. 'Bu ne' dedim. Dedikodular duyduk, birkaç gün öncesinden resmi yazılar yazdık. 'Sağlık çalışanı adı altında stada seyirci sokulacakmış. Bunu yapmayın. Yapacaksanız iki takıma eşit yapın.' dedik. Aynı yazıyı Valiliğe de gönderdik. Stat ana baba günüydü. Kapıda onlarca araba, yüzlerce insan bekliyordu. Bu arkadaşlar sağlık çalışanına benzemiyordu. Çok ağır tezahüratlar yaptılar. Teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve Galatasaray'a küfürler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Maçı kazandıktan sonra takımlarının sevincini yaşadığını dile getiren Cengiz, "Biz voleybol maçında sahamızda yenildik ve kendileri dakikalarca alkışladı. Hatta çekip gittik. Biz yenilgiyi de kabul ettik. Ali bey gelip, 'Başkanım bu yapılanlar ayıp.' dedi. Ali bey antipati duyduğum insan değil. Kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Tek başına stat güvenlik amiri gibi herkese ayar verdi. Ben de takımımı alkışladım. Herkes içeri girdikten sonra ben de girdim. Ali bey bu arada emniyet mensuplarına ve korumalara küfür etmiş. İyi ki duymamışım. Ben Antepliyim. Karakterimi biliyorum. Ciddi tepki verirdim." diye konuştu.

"Bizi üzen dost görünenlerin gülleri. Hiçbiri dost değil"

Mustafa Cengiz, kendi camiaları içinde başarılı olmalarına üzülenler olduğunu ileri sürdü.

Cengiz, sarı-kırmızılı camiada muhaliflerine tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Haziranda biz olmayabiliriz. Büyük ihtimal öyle görünüyor. Bunun ibra ile ilgisi yok. Mali ve idari olarak ibra edilmemek bizim yönetimin alnında altın gibi taçtır. İnsan olmayana, gözü kör, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bunu yapanlar belli. Bir takım kurul başkanları var. Galatasaray camiası bunu göremiyorsa, görmeyenlere de yazıklar olsun. Benim için ne Fenerbahçe ne TFF ne de başka bir yer problem değil. Bizi üzen dost görünenlerin gülleri. Hiçbiri dost değil. Kimlerin gol yediğimizde alkış yaptığını, nasıl mutlu olduklarını, Fenerbahçe galibiyetimize bile nasıl üzüldüklerini çok iyi biliyorum."

Galatasaray Kulübü Başkanı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Fatih Terim'in 3 yıllık opsiyonu olduğunu belirterek, "Göreve geldiğim akşam hocamız, 'Başkanım dilediğiniz an bütün ekip olarak istifa etmeye hazırız.' dedi. Bunu bir serzeniş olarak yapmadı. Ben de 'Seni buraya getirme sebeplerinden biri benim. Zaten seninle birlikte olacaktım.' dedim. Hocamız 2+3 yıllık sözleşme imzalamak istedi. Gelecek yönetimin kendisiyle çalışmak istemeyebileceğini söyledi. Hoca bu avansı verdi. Bence asalet ve güzel bir davranış. Bizim devam etmemiz zor görünüyor. Çünkü bizi ibra etmeyecekler. Divan kurulunda bizden kötüsü yok. Buna rakip takım yöneticileri bile şaşırıyor. Ne şampiyonluklara ne galibiyetlere sevinebildik. Ne yalanlar, ne kurgular var. İnsan başkası adına utanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KAP açıklamaların sağlıklı olduğuna inanmıyorum"

Mustafa Cengiz, bazı kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamalarına inanmadığını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) kulüplerin ne kadar harcama yaptığının açıklamasını talep ettiğini dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Yalanla ve kıvırmayla yaşayamazsınız. Açıklanmasını istedim. TFF mahremiyet açısından açıklayamayacağını söyledi. O zaman da kulüplere izin vermeleri çağrısında bulundum. Hepsi beni seyretti. Ben kendi limitimi açıkladım. Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi yanımda oturuyordu. Sadece Trabzonspor artıda olduğunu söyledi. Neyi saklıyorsunuz. KAP'a da açıklama yapmıyorlar zaten. Yapılan açıklamaların da sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Bir futbolcuya nasıl yıllık 3 milyon avroya oynatıyorlar aklım almıyor. Çifte sözleşme lafı epeydir ortada geziyor. Burada TFF'yi de suçlamıyorum. Beyan esastır. TFF bir şey yapamaz. Geçmişten şüphe duyduğum şeyler var. Bizimle ilgili bir tane çıkarsınlar. Beşiktaş açıklamasında kimi kastediyor? Açıkça söylesinler. Bütün bir sezon açıklansın. Öyle mangalda kül bırakmak yok. Sadece kendin için değil herkes için taş üstünde taş bırakmayacaksın."

"Harcama limitleriyle ilgili UEFA'ya gitmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine Cengiz, "Ben UEFA'ya gitmem. Bizimle ilgili 2 çuval şikayet mektubu vardı. Bu, UEFA'yı etkiledi. Bir tek kulübü şikayet etmedik. Tam tersine masalarına gelen hiçbir kulübe ceza verilmemesini istedik. Bir eski yönetimiz bilançolarla oynadığımızı söyledi. İçimizden birileri bunu söyledi. Bunun üzerine kendine vazife edinen rakip takım taraftarları şikayet etti. Biz etmedik, etmeyiz. Sadece Galatasaray kalkınırsa Türk futbolu ilerlemez. Rakibin kadar güçlüsün. Rakibin ne kadar haysiyetli ve onurluysa sen o kadar haysiyetli ve onurlusun. Biz de rakiplerimizi öyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye başarılar dileyen Cengiz, "Ben 4 büyük kulüp başkanından olmamasını istedim. Anadolu'dan bir başkanın gelmesini teklif ettim. Bir başkan önerdim. Olmadı, geri çekildi. Burayı profesyonel hale getirmemiz lazım. Çebi yarın çok yorulacak. Profesyonel bir başkan olmasını dilerim. Çebi de iyi niyetle çalışacak ama çok yorulacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay