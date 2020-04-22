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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Koronavirüs, İstanbul, Spor, Haber

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündemi değerlendirdi: (2)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de kalan 8 haftanın tek bir şehirde oynatılması durumunda İstanbul'un doğru bir tercih olacağını ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bütün giderleri karşılaması gerektiğini söyledi.

22.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:46
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündemi değerlendirdi: (2)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de kalan 8 haftanın tek bir şehirde oynatılması durumunda İstanbul'un doğru bir tercih olacağını ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bütün giderleri karşılaması gerektiğini söyledi.

GSTV'de yayımlanan "Başkan Özel" programına video konferans yöntemiyle bağlanan Mustafa Cengiz, liglerin tamamlanmasından yana olduklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir maçların oynanamadığını hatırlatan Cengiz, "İllaki bir şehir olacaksa, neden İstanbul değil? Yaza sarktığında en uygun yer İstanbul. İstanbul olmazsa Rize'ye de Antalya'ya da gideriz. Böyle bir karar alındığında TFF'nin bütün giderleri karşılaması gerekir. İstanbul bizim için daha doğru. İklimsel açıdan İstanbul'u tercih ederim. Ancak eylül ya da ekim ayına sarkacaksa, güneyde bir şehir de olur. Seyircili oynanacaksa kesinlikle herkesin kendi şehrinde oynaması gerekir. Beşiktaş maçında 10 milyon liraya yakın kaybımız oldu. Ülkemizin canı sağolsun. TFF'nin bu konuda inisiyatif alması gerekir. Kulüpler Birliği Vakfı da ortak bir karar alabilir. Ligler tekrar başladığında oynanış şekliyle ilgili kulüplerle istişare edilmeli. 'Ben yaptım oldu' mantığından çıkmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"UEFA'nın en doğru kararı alacağına inanıyoruz"

Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulunan UEFA'nın süreci iyi yönettiğini aktardı.

UEFA ile sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Göreve geldiğimizde 2+1 yıl Avrupa'dan men edilme tehlikesi ile karşı karşıyaydık. Dört ay her gün UEFA'ya taşındık. İlk defa ikinci yapılandırmayı alan kulüp olduk. İtiraz edenler oldu. Biz de CAS'a gittik ve kazandık. Sancılı geçti ama UEFA ile iç içe olduk. UEFA Başkanı Ceferin düzgün bir insan. Elinden geleni yapıyor. Sağlam bir duruşu var. Toplantıda bunun sinyallerini verdi. Ceferin ile konuşmalarımız oldu. Aldıkları kararları destekliyoruz. En doğru kararı alacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Maç takvimleri üzerinde henüz netleşmiş bir şey olmadığını anlatan Cengiz, "Bu virüsün 27 derecenin üstünde yaşayamadığı iddia ediliyor. Etkisini ve hızını yitireceği inancı var. Bu durumda liglerin de seyircisiz olarak haziran başlayabileceği tahmini var. Görüşümüz, liglerin tamamlanması. UEFA da bu görüşte. Liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Ligler haziran, ağustos ya da eylül de bir şekilde bitecek." şeklinde konuştu.

"Futbolcu giderlerini azaltmamız gerek"

Mustafa Cengiz, koronavirüs salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlar nedeniyle futbolcu maaşlarında yapılandırmaya gitmeleri gerektiğini dile getirdi.

Kısa ve uzun vadeli önlem planlarının olduğundan bahseden Cengiz, şunları söyledi:

"Bu yıl ile ilgili acil önlemler var. Bu olayın sürmesi halinde alınacak önlemler var. Kısa dönem ve uzun dönem hesapları var. Giderlerimizi azaltmamız gerek. Vergi hariç yıllık 60 milyon avro futbolcu giderimiz var. Bunun bir bölümünün inmesini istiyoruz. Genel bütçede çok önemli bir yer tutmuyor. Yaklaşık 10 milyon avro. 150 milyon avroluk total bütçenin içinde yüzde 10 bile değil. Bunun üstüne de çıkmaz. Nakit akış planı için bunun acilen alınması gerek. Dünya çok zor bir durumda. Bunu aşmamız için mutlaka acil tedbir almamız gerek. Bunu planlıyoruz. Mutlaka realize edeceğiz."

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımında yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılacağı iddialarıyla ilgili, "Bütün futbolcular bizim için değerli. Teklifler gelir. Onay için bana gelinir. Bana gelen bir şey yok. Resmi olmayan bir şey hakkında yorumda bulunamam." şeklinde görüş belirtti.

Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri katkı

Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunmaları ile ilgili, "Devlet zor duruma düşünce, millet de gayretli olmalı. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle oldu. Türk toplumu çok büyük. Yapılan hayrın gizli olması gerekir. Ancak örnek teşkil etmesi adına da bunu açıklamakta fayda var. Bunu realize ettik. Devletle de görüştüm. Hızlı adım attık. Sağlık Bakanlığı hesabına yardım yaptık. Akşam devlet kampanya yaptı. Biz de kendi kampanyamızı durdurduk. Devletin raconuna racon kesilmez. Destek verdik. Yerine ulaştığını düşünüyoruz. Bize düşen vazife devletimize destek olmak." açıklamasını yaptı.

İstanbul'da yapımı tamamlanan otel binasını hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz sunmaya hazır olduklarını duyurmalarıyla ilgili Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Orada da elimizden geleni yaptık. Devletten gelmeyim. Sağcısı da solcusu da devletçidir ülkemizde. Devlet için mücadele ederler. En fazla 10 milyon lira masrafla müthiş bir hastane olabilir. Devlet, şehir ve sahra hastaneleri yaptı. Geçen sene Milli Güvenlik Kurulunda alınmış bir karar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Nisan 2019'da imzasıyla, dünyada çıkabilecek pandemik influenzaya karşı alınması gereken önlem kararı var. Gazetede ilan tarihi 13 Nisan 2019. Devletim güçlendikçe mutlu oluyorum. Mutlu oldum şehir hastanelerini duyunca. Devletimiz zamanında görmüş demekki. Müthiş bir öngörü ve vizyon var. Eleştirenler oldu, sayısal olarak fazla ve büyük dendi. Şimdi yararını görüyoruz. Siyasi tartışmaya girmeden söylüyorum. Bunun içine çekmesinler."

Beşiktaş'ın şampiyonluk talebi

Mustafa Cengiz, teknik direktör Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" kitabındaki, 1986-1987 sezonunda formasını giydiği Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç için Galatasaray'dan teşvik primi aldığına yönelik ifadeleri üzerine siyah-beyazlı kulübün TFF'ye başvurarak söz konusu sezon için şampiyon ilan edilmelerini talep etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Daha önce Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 20 yıldır kazanamamalarıyla ilgili Fetih Suresi'nden ayet okuyan Cengiz, bu kez Bakara Suresi'nden sabırla ilgili alıntı yaparak, "Biz öyle 100 tane isteriz. 14 yıl şampiyon olamadık. Bir sürü sorarız. Ben buna girmeyeyim. 'İnnallahe meassabirin' (Allah sabredenlerle beraberdir.) diyeyim." şeklinde konuştu.

Eşi, berberi oldu

Koronavirüs nedeniyle evde kalmasına rağmen eşiyle zaman geçiremediğini anlatan Cengiz, "Beni yine göremiyor. Eşim traşımı yaptı. Hayatında ilk defa berberlik yaptı. Çok da iyi yaptı ama maliyeti normal berberin 3-4 katı oldu. Hanım beni pek göremiyor. Uyandığım andan itibaren Galatasaray ile ilgili çalışıyorum. Video konferanslar bizleri çok yoruyor ama yapmak zorundayız. Yaşam sürüyor. Galatasaray yaşayan bir organizma. Her gün onlarca sorunu var. Bunda da bir hayır vardır. Galatasaray olmasaydı birbirimizle uğraşırdık. Bu da iyi olur muydu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal izolasyona uyduğunu ve torununu çok özlediğini belirten Mustafa Cengiz, "Torunumla görüntülü konuşuyorum. Çocuklar ve çocuklu aileler için de çok zor. Bu günler de geçecek. Bundan eminim. Bu acılı günleri sonra acı bir tebessümle hatırlayacağız. İnsanoğlu bunu da aşacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

(Son)

Kaynak: AA

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