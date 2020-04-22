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Mustafa Cengiz, Koronavirüs, Galatasaray, Spor, Haber

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündemi değerlendirdi (1)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mali açıdan en çok kendilerini etkilediğini söyledi.

22.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:09
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündemi değerlendirdi (1)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mali açıdan en çok kendilerini etkilediğini söyledi.

GSTV'de yayımlanan "Başkan Özel" programına video konferans yöntemiyle bağlanan Mustafa Cengiz, sözlerinin başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cengiz, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini dile getirerek, "Koronavirüsten yaşamını yetiren bütün kardeşlerimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını paylaşıyorum. Ön cephede çarpışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ön cephede olan emniyetin ve jandarmanın bütün mensuplarına tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kendi sağlığının iyi olduğunu anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Sağlığımda bir şey yok. Abdurrahim Bey, hocamız, Yusuf bey ile beraberdik. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Onlar iyileşme sürecinde. Galatasaray, dev ve yaşayan bir organizma. Günde yüzü aşkın iş maili geliyor. Görevi elimizden geldiğince sürdürmeye çalıştık. Yarın bana bir şey olursa arkadaşlarımız bayrağı alıp devam eder." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının beklenmedik bir durum olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur. 'Çoktan çok, azdan az gider.' diye bir halk söylemi var. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bunları olumsuz etkiledi. Tekil olarak aldığımızda bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar yaklaşık 105 milyon lira. Gelecek yıl çarpanı etkisiye 230 milyon lirayı aşkın bir yükü var. Buna rağmen Galatasaray bütün bu yüklerin altından kalkacak, bütçe, plan ve programlarını buna göre yapacak kabiliyette bir camia. Yönetimimiz bunun için gece gündüz çalışmakta, elinden geleni yapmakta, en kötü güne hazırlanmakta ve bütün bu zorlukların tek tek üstesinden gelmekte. Bunlar aşılabilir zorluklar."

Cengiz, bu yıl ek bütçe talebi için genel kurul toplamadıklarını hatırlatarak, "Ek bütçe istemeden bir yılı bitirdik. Tüzüğümüze göre yüzde 5'i aştığınızda ek harcama ve bütçe yetkisi isteme durumundasınız. Yönetim olarak tarihimizde ilk defa gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık. Şimdi koronavirüs salgınından dolayı yeniden bir bütçe çalışması içindeyiz. Mevcut duruma uygun bir bütçe, salgın bittiğinde ilk fırsatta genel kurulun önüne getirme çalışması içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, profesyonel sporculardan mali açıdan fedakarlık istediklerini söyledi.

Sporcuların desteğiyle koronavirüs salgını nedeniyle oluşan zorlu süreci atlatacaklarını aktaran Cengiz, "Zorlu durumlarda, bizim gibi sosyal camialarda kahramanlar, fedakarlar olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan resmi olarak fedakarlık istedik. Kendileri bunu inceliyor. Sağ olsun Selçuk kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. FIFA'nın belirlediği eşitlik, ekonomik durum ve uygunluk ölçütleri içinde bu süreci atlatacağız. Bütün sporcu kardeşlerimizle bu zorlu süreci atlatacağız." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz, sportif açıdan küçülmeye gidip gitmeyeceklerinin sorulması üzerine, "Mevcut kadromuz, yeterli, kaliteli ve çok iyi. Bu kadro şampiyonluk için kuruldu. İnşallah ligler seyircili ya da seyircisiz başladığında yine ana hedefimiz olan şampiyonluğa yürüyeceğiz. Stratejik olarak alınacak kararla ne mevcut futbolcularımızı üzecek ne de geleceği daraltacak ortam isteriz. Camiamızın beklentisine uygun şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız. Ancak bütün dünyada belli bir süre ve toparlanma olana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz de bu durumda en iyi ve şampiyonluk karakteri olan camiamızın beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz." diye konuştu.

"Galatasaray'da çare hiçbir zaman tükenmez"

Mustafa Cengiz, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs salgını nedeniyle gelişen ekonomik koşullarda sponsorların çekilmesi ve mali açıdan zorlandıkları amatör şubeleri kapatma ihtimallerinden bahsetmesinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Albayrak'ın katıldığı programda duygusal anların yaşandığını aktaran Cengiz, "O andaki ruh halinde sponsorluklar ve amatörler konularının girmesinin ardından Abdurrahim Bey'in de yanlış anlaşılacak söylemlerde bulunması, maalesef yanlış yorumlandı." dedi.

Zor günlere rağmen Galatasaray'ın borsada işlem gören spor kulüpleri arasında en iyi durumda olduğunu vurgulayan başkan Cengiz, şöyle devam etti:

"Galatasaray, en iyi yanıtını şu anda borsada vermekte. Sponsorlarımız. 'Hayır buradayız.' dediler. Çünkü yanlış anlaşıldı. 30'u aşkın sponsorumuz, 40'a yakın lisansiye sponsorumuz var. Bunlardan maddi olarak geçici de olsa ödeme güçlüğü çekenler olabilir ama 70 sponsorumuz çok dik durdu. Bizim B ve C planlarımız var. Galatasaray'da çare hiçbir zaman tükenmez. Galatasaray'da önceki yılda 120 milyon lira olan sponsorluk geliri şu anda 220 milyon lira civarında. Bunun içinde ufak sapmalar olabilir ama hiç önemli değil. Bunları aşacağımızı düşünüyoruz. Türk halkı çok büyük bir halktır. Yaş ortalaması 30'dur. 40'lı yaşlardaki insanımız bile kaç ekonomik buhran, sıkıntı yaşamıştır bilmiyorum ama sonuna kadar mücadele karakteri olan bir toplumuz. Galatasaray da bu toplumun en önemli üyelerinden biri. Bana göre en önemlisi. Toplumun bu çimentosu asla bozulmaz. Sonuna kadar mücadele eder. Sponsorluk ve diğer gelirlerde derhal kendini toparlar. Bu toparlanma süreci belki 5, bekli 6 ay sürer ama mutlaka toparlanır."

"Amatör şubeleri kapatmamız asla düşünülemez"

Mustafa Cengiz, amatör branşları kapatmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarında kapatmayı kastetmediğini anlatan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık. Amatörlerle ilgili çok gerçekçi politikalar uyguluyoruz. Amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak bununla övünüyoruz. Amatör şubeleri kapatmamız asla düşünülemez. Tam tersine bunları uzun vadede kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Altyapıdan Türk gençlerinin yetişmesini, rol model olmasını istiyoruz. Bu futbol ve diğer bütün branşlar için geçerli. Hedefimiz bu. Amatörleri bırak kapatmayı tam tersine onlara hayali olmayan bütçelerle, Türk hocaları, Türk sporcuları hedef alan bir hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii yabancı sporcular da olacak ama mali açıdan belli bir noktaya gelinceye kadar kendi yağımızda kavrulur hale getirmeye çalışıyoruz. Basketbol ve voleybolda bütçeyi düşürmemize rağmen başarımız daha önde. Her yıl ne harcandığı, hangi sırada olduğumuz ortada. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarındaki yüksek kadro maliyetleri ile şu andaki maliyetimiz yarı yarıya ama bulunduğumuz sıralama daha yüksek. Bizim şansımız, basketbol ve voleybolda başantrenörlerimiz özverili çalışan, kaliteli insanlar. Onlara teşekkür ediyorum."

"AK Parti hükümeti müthiş bir yasa çıkardı"

Mustafa Cengiz, futbolcular için ödenen stopaj vergisinin amatör branşlar için yeniden alınmasıyla ilgili çalışmayı övdü.

"AK Parti hükümeti müthiş bir yasa çıkardı." diyen Cengiz, "Profesyonel futbolculardan kesilen stopajların amatöre harcanması müthiş bir şey. Bu Türk sporunu ayağa kaldıracak mali hamledir, devrim niteliğindedir. Fakat bu biraz zora sokuldu. Bu işte yönetmelik bazında bir belirsizlik doğurdu. Biz aylardır bu desteği alamıyoruz ancak Haberleri, Spor Haber'>Spor Genel Müdürlüğü yönetmeliği çıkararak Maliye Bakanlığına geçti. Maliye Bakanlığı da yönetmeliği düzenleyerek Gençlik ve Spor Bakanlığına geçecek. Biz beklemekte olan milyonlarca lira amatör spor desteğimizi geri alacağız." şeklinde konuştu.

Amatör şubelerin gelirlerinin azlığından bahseden Mustafa Cengiz, "Amatör şubelerin mali anlamda hiçbir getirisi yok. Faaliyet zararının olmamasına çalışıyoruz. Amatör şubelerde seyirci sayısı çok az. Kadın voleybolda bin liralık gelirler oluyor. Basketbolda ezeli rakiplerimizle oynadığımız maçlar haricinde elde edilen gelir 3-4 bin lira. O da güvenlik gelirine bile yetmiyor. Bizim bu dalları desteklememiz lazım. Amatör sporlara vergi desteğiyle denkliği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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