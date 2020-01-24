: Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz: (Fatih Terim ile ilgili) Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı...

24.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:39

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olmadığını belirterek, " Aynı şeyin temcit pilavı gibi sürekli gündeme gelmesinden hem camia hem de yönetim olarak müthiş rahatsızız." dedi.

Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da katıldığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısını düzenlemekteki tek amaçlarının eski futbolcuları Arda Turan üzerinden yaşanan polemikler olduğunu dile getiren Cengiz, "Antalyaspor maçından bu yana en az her maç sonrası bize hizmet etmiş Galatasaraylı bir kardeşimiz, eski futbolcu hakkında oluşan polemikler ve iddialar üzerine, camiamızın ve taraftar kitlesinde bir ayrışma ve ötekileşme, yanlış bilgilenme ve bilgilendirme gördüğümüz için bu toplantıyı camiamızın kentlemesi, bir arada olması ve şampiyonluk yürüyüşlerinin devamı adını yaptık." diye konuştu.

Teknik direktörüleri Fatih Terim'in Arda Turan ile ilgili açıklamasından sonra sadece bir kez bu konuda düşüncesini dile getirdiğini anlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canlı yayında açıkladığım bir tek sözcük var. Söylediğim şu; bu futbolcu gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey de yok. Bizde transfer eğer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isimse önce sportif direktör inceler, bunda herhalde oyuncu izleme ekibine gerek olmaz. Teknik direktör ve ekibi de inceler. Sonra bu konuda sportif direktöre ve üstündeki Abdurrahim Bey'e gider. Abdurrahim Bey konuyu mali işlerimizle görüşür. Çünkü finansal fair sınırlamasındayız. UEFA finansal fair play sınırları çerçevesinde uygunsa bu onaylanır. İş en sonunda bana gelir. Biz de transfer böyle olur. Bugüne kadar bu şekilde 30'a yakın transfer yaptık. Şükürler olsun ki UEFA sonurlamalarını aşmamışız. Arda kardeşimizin konusu gelene kadar biz teknik kadronun bizden istediği hiç bir şeye hayır demedik. Biz camianın aynası, yansımasıyız. Biz genel kurulun verdiği iradenin tezahürüyüz. Camia ve taraftar ne diyor buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bize bu bahsettiğim süreç içesinde gelmiş herhangi bir şey yok."

Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi konusunda teknik direktör Fatih Terim ile yaptıkları görüşmeye değinerek, şunları kaydetti:

"Seçildiğimden beri gerçekçi olmayan, yani elinizde belge bilgi olmayan bir futbolcu transferiyle ilk defa karşılaşıyorum. Bunun için de Sayın Teknik Direktörümüze hem telefonla hem de sözlü olarak açıklıkla ifade ettik ki gündemimizde yok. Sevgili camiama açık ve net olarak ifade ediyorum ki bu kardeşimiz şu andaki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Aynı şeyin temcit pilavı gibi sürekli gündeme gelmesinden hem camia hem de yönetim olarak müthiş rahatsızız. Bu konunun kapanmasını istiyoruz. Arda Turan Galatasaray'ımıza hizmet etmiş, zamanında para kazandırmış, Galatasaray için eylemlerde bulunmuştur. Galatasaray'da olduğu için bu unvanları hak etmiş bir kardeşimiz. Ben yolunun açık olmasını diliyorum. Özel olarak hiçbir husumetimiz ve kastımız yok. Ona yaşamında sonsuz sağlıklı, hayırlı yıllar diliyorum."

"Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktörleri Fatih Terim ile fikir ayrılığı yaşamadıklarını, böyle bir şeyin olması durumunda ayrı ayrı yollara gitmeleri gerektiğini aktardı.

Bir basın mensubunun, Fatih Terim'in "Arda Turan'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz." şeklindeki açıklamasını sormazı üzerine Cengiz, "Bir kere biz Auguste Comte, Hegel, Spinoza ile tartışan felsefe kulübü değiliz. Biz bir spor kulübümüz, başkanı, teknik direktörü ve organları olan bir kulübümüz. Karar, Galatasaray'ı yönetenler tarafından alınır. Bir kere fikir ayrığı değil, olmaması gerekir. Yani eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok. Bir tek fikir var. Yönetim kurulunun aldığı karar ve onu uygulamak." şeklinde görüş belirtti.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in Arda Turan konusunda yaptıkları görüşmenin basına sızması konusunda yönetimi işaret etmesiyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Sayın teknik direktör bunun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi. Bu konu bana Antalyaspor maçından önce de duyduk. Çünkü menajerleri her yerde söyleniyordu. Sayın sayın teknik direktörümüz Antalyaspor maçıyla başlayan konuşmalar yaptı. Olabilir. Çünkü, oyuncuyla kalbi bağlantıları olabilir. Biz buna saygı duyarız. Ancak bize sanki Kanije Kalesi savunmasını vermişiz gibi bilgi sızdırma, S400 kodlarını vermiyiz gibi bilgi sızdırma... Hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam, bunun Galatasaray'a yakışıp, yakışmadığını yönetim kuruluna, başkana ve başkan yardımcılarına bunu demem. Böyle bir şey demekten hicap duyarım. Şu anda gündem de bu. Peki ne vermişiz, hangi mahrem bilgi verilmiş? Bir takım medya mensubu arkadaşımız şuradan ya da buradan bunun bilgisini almış olabilirler. Fatura biraz Yusuf'a çıktı ona çok üzüldüm. Üçümüzden biri. Şimdi sızan bilgi ne, Arda Turan'a yönetim 'hayır' dedi. 'Bu iyi yönetilecekti.' deniliyor. Yani biz tekrar mı Arda Bey'i alacaktık. Ben bunu anlamıyorum. Bizim görüşümüzde bir değişiklik yok. ya da hocamızın görüşünde bir değişiklik varda onu mu bildirmememiz gerekiyordu. Ben bunu anlamadım. Ancak ben teknik direktör olsam, başkan ve başkan yardımcıları için bu sözü kullanmam."

Cengiz, Arda Turan transferine neden karşı olduklarına yönelik soruyu, "Ben teknik açıya karışamam. Bize yararlı olup olmayacığına teknik ekibimiz karar verir. Bize idari ve sosyal boyutu gelir. Biz idari ve sosyal olarak bu arkadaşın Galatasaray'a yararı olmayacağına inanıyoruz." şeklinde yanıtladı.

"Bu konunun kapanması gerek"

Mustafa Cengiz medya üzerinden Fatih Terim ile polemiğe girmek istemediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Benim anlattıklarım hocamıza yüz yüze ettiğim sözcükler. Bir transferin medya üzerinden realize edilmesi bizi rahatsız etti. Ben hocamın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermedim. Bir pazar günü Onyekuru transferi için ben Florya'ya gittim, iki saat oradaydım. Hocam orada olduğumu görmüş, fakat ben ayrıldıktan yarım saat sonra 'Başkanın yerinde olsam böyle konuşmazdım.' demiş. Ben oradaydım, keşke ne konuşmama gerektiğini, sınırlarını gelip söyleseydi. Ben bunu isterdim, beklerdim. Bu tip polemiklere girmek ne derece doğru onu da bilmiyorum. Biz açık, samimiyiz. Bu konularda netiz. Sadece bu tip bir gelişmeden rahatsızız. Bunun da kapanması için bu toplantıyı yaptık. Bu konunun kapanması gerek. Galatasaray şu anda şampiyonluğu yürüyor. Önümüzde önemli bir deplasman maçı var. Bizim şanlı yürüyüşümüze devam etmemiz gerek."

Mustafa Cengiz, gerektiğinde Fatih Terim ile bir araya gelerek toplantı yapacaklarını dile getirerek, "Bugüne kadar hocamızın tarafından bütün istenilenleri yaptık. Ozan Kabak'ın durumu soruldu. 7,5 milyon avroya italyanın bir takımına gidiyordu. Ben açıkçası müdahale ettim. Gidebilirdi ama gitmedi. Sonra 11 küsür milyon avroya gitti. Bizim buna gereksinimimiz vardı. Şu anda bizim 20 milyon avro açığımız var. Bunu da kapatmak durumundayız. Biz gece ve gündüz buna çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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