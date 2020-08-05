Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan değerlendirmesi Açıklaması Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın yeni bir transfer olmadığını, tecrübeli oyuncunun yuvasına döndüğünü söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın yeni bir transfer olmadığını, tecrübeli oyuncunun yuvasına döndüğünü söyledi.

Cengiz, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın transferi için gerekli zeminin oluştuğunu ve kendisinin yuvasına döndüğünü belirterek, "Aslında Arda Turan'ın transferi bir transfer imzası değil, yuvasına geri dönüş imzası. Arda, bu yuvada yetişmiş bir kardeşimiz, değerli bir sporcu, Türkiye'yi ve Türk sporunu başarıyla temsil etmiş bir insan. Biraz gecikmeli de olsa yuvaya döndü. Taşlar yerli yerine oturdu, su aktı ve yolunu buldu. Doğru şekilde, doğru usullerle, teknik heyetimizin talebi doğrultusunda oldu." dedi.

Teknik heyetin taleplerini ciddiye aldıklarını vurgulayan Cengiz, "Bizlere şampiyonluk yaşatmış teknik direktörümüzün riyasetinde, onun taleplerini ciddiye alırız. Arda da teknik heyetimizin istediği oyunculardan biriydi. Bizim de niyetimiz ile uyuştu. Kendisine yuvana 'hoş geldin' Arda diyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın birlik ve beraberlik ruhuyla yaşayan bir camia olduğunu ve Arda Turan'ın da bunun parçası olduğunu kaydeden Cengiz, şunları söyledi:

"Bizim Arda ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. İnsanlar hata yapabilir, şu anda ben bile konuşurken bir pot kırmış veya hata yapmış olabilirim. Hata insana, kula mahsus. Bunları bu aşamada çok büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Hele benim gibi üç tane kanser geçirip hala savaşırsanız, biraz daha hoşgörülü biraz daha toleranslı olmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunu ne derece realize edebilirsiniz, o da ayrı bir gündem maddesi. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray camiası çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir. Birliktelik, beraberlik ruhu içinde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur. Bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir."

Kaynak: AA