Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den gündeme ilişkin açıklamalar: (2)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktörleri Fatih Terim ile aralarında bir sorun olmadığını söyledi.

Başkan Mustafa Cengiz, GSTV'de canlı yayımlanan programda Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Programdan önce Fatih Terim ile bir araya geldiklerini aktaran Cengiz, "Biz hocamla devamlı bir araya geliyoruz. Hocama da 'Hocam niye kendinizi yalnız hissediyorsunuz?' diye sordum. 'Sinirlendim, o hale geldim.' diyor. Yalnız hissetmesi bizimle ilgili bir olay değil. Belki de bizimle ilgili. Allah hocamdan bu yaşta bu güç ve sinerjiyi eksik etmesin. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmuru, karı yiyor. Kolay değil, empati yapıyorum. Bu sırf parayla yapılacak iş değil. Biz hocama hak verdik. Bazen vermiyoruz, 'hayır' diyoruz. Bizim bir derdimiz yok. Hoca konuşulup, anlaşılabilir bir insan. Bir saati aşkın da konuştuk." ifadelerini kullandı.

Sorunları kendi aralarında çözdüklerini dile getiren Cengiz, "Biz kavgalıydık, barıştık diye bir durum yok. Ben lafımı esirgemem, kimseden çekinmem. Ben hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Zaten bunu medya üzerinden yapmayız. Hocamın kast ettiği şeyler çok başka. Biz bunu kendi aramızda değerlendiriyoruz. Eğer kavgayı seyretmek için çekirdek aldılarsa, onları Netflix mi izliyor ne izliyorlarsa orada kullansınlar." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Terim'in 'Mayıs ayında sözleşmem bitiyor." şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, "Biz 2+3 yıllık sözleşme yaptık. Yani opsiyonu devam ediyor. Mukaveleyi hocamla beraber yaptık. Hocam öyle olmasını istedi. Hocamın o sözü kullanması o anki gerginlikten dolayı. Ben buna saygı duyarım. Burada 33 sene kalsam hocamla 33 sene devam ederim. Hocamın Galatasaray için yaptığını inkar eden çarpılır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç transfer yapamayabiliriz"

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in transferlerini istediği İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed ile ilgili herhangi bir çalışmada bulunup bulunmadıklarına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Tabi bunlar biraz havalara girdiler. İşte yüksek fiyatlar... Hepsi değerli ama onların bir sıra ve stratejisi var. İzin verirseniz o bize kalsın. Galatasaray mevcut kadrosuyla da Türkiye liginde şampiyon olur. Hocamızın da bizim de hedefimiz şampiyon olduktan sonraki adımlar, uzun vadeli çalışmalar. İrfan Can çok değerli futbolcu. Visca da öyle. Göksel (Gümüşdağ) kardeşimin istediği 13-14 milyon avrodan çok daha değerliler. Ama vermezse Mabud neylesin Mahmut. Bizim kaynak yaratmamız gerekiyor. Taraftar onun için beklesin biraz. Kaynak yaratmadan uzun vadeli borçlanmayız. Bunu benden istemesinler. Bunu yaptıkları anda ben beceriksiz değil, hain olurum. Asıl tehlikeli olan odur."

Kendisinin de koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En koma halimde bile Galatasaray'ı düşündüm. Bu bir hastalık. Şimdi iş o hale geldi ki bir rakibiniz sizden fazla transfer yapınca sizi yenmiş sayılıyor. Yani transferde önde olmak şampiyonluktan daha değerli hale getirildi. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık. Defans alamadığımız dönemde en az golü biz yedik. Yokluklar bazen fırsat oluşturur. Hocamız da Taylan Antalyalı konusunda şapkadan tavşan çıkardı. Yönetim olarak biz bazen fil çıkartıyoruz. Taraftar kendini kırılgan hissetmesin. Yani 'Rakip takım 18 oyuncu transfer etti, biz edemedik. Rakip takımın başkanı cebinden ödüyor, biz ödemiyoruz...' Galatasaray ne oligark ne de şirket takımıdır. Galatasaray taraftarın takımıdır. Hiç transfer yapamayabiliriz. İstifa en kolay yol. Bana büyük iyilik olur, ancak aradan bir müddet geçtikten sonra buraya kayyum atanırsa ben buna dayanamam."

-"İyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim"

Mustafa Cengiz, kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda aday olmayı düşünmediğini ancak çıkacak adaylara göre de kararını değiştirebileceğini söyledi.

Aralık ayında olağanüstü seçimli genel kurulun yapılması için çok uğraştıklarını ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izinleri alamadıklarını anlatan Cengiz, "Mayısta aday olmayı düşünmüyorum. İyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim. Ancak yeterli görmezsem aday olabilirim. Doktorlarım ve aileme bakarsam... İşin acıklı bölümüne girmeyelim." diye konuştu.

"Futbolcu köle değil"

Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) futbolcuları Oğulcan Çağlayan'a verdiği ceza hakkındaki soruyu, "Şimdi sizin kurumunuzla bir yıl opsiyonlu sözleşmeniz var. Patronunuz gidip tek taraflı opsiyonu SGK'ya veriyor. Sizin de kafanızda daha iyi bir iş bulma fikri var. Siz de 'Tek taraflı uzatırsan ben de feshediyorum.' diyorsunuz. Bizimle asla bir temas yok. Zaten kararda da ayartan kulüp olmadığımızı söylüyor. Bize ceza vermiyor. Olay bu. Futbolcu köle değil. FIFA da açıkça 'Futbolcunun olurunu almadan imzalayamazsın.' diyor. Herhangi bir spor hukukçusuna sorsalardı zaten bunu yapmazlardı. Diğer kulüpler de UÇK'den rahatsız." şeklinde yanıtladı.

"Falcao sakatlıktan kurtulamadı"

Mustafa Cengiz, büyük beklentilerle kadrolarına dahil ettikleri Radamel Falcao'nun sakatlıklardan kurtulamadığını dile getirdi.

Falcao'nun çok önemli bir futbolcu olduğunu anlatan Cengiz, "Falcao bir marka. Taraftarın talebiyle yapılan transferdir. Geldiğinde İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin belli mitingler hariç en büyük toplantısıymış. Falcao bizim çok değerli bir futbolcumuz. Fakat sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde sakat değildi. Bu çocuk kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi. Hazır değildi. Şimdi tedavisi için İspanya'ya gitti. Falco karakterli bir futbolcu. Bütün futbolcularımız karakterli. Falcao düzelecek ve gelecek. Bize 'Şu kulübü buldum ve transfer olmak istiyorum' derse ve kulübümüzün de menfaatine olursa kabul ederiz. Kendisine Güney Amerika'dan çok teklif var fakat kabul etmiyor. Arap ülkelerinden de teklifler var." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz, kadrolarında bulunan futbolcular için herhangi bir resmi transfer teklifi olmadığını da sözlerine ekledi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar