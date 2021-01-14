Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den gündeme ilişkin açıklamalar: (1)

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan eleştirilerin kendisini ve yönetim kurulundaki arkadaşlarını bıktırdığını söyledi.

Başkan Mustafa Cengiz; Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin GSTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan eleştirilerin kendisini ve yönetim kurulundaki arkadaşlarını bıktırdığını dile getiren Cengiz, "İki yıl üst üste şampiyon olduk, 4 kupa aldık. Altı milyon avro cezamızı ödedik. Hem de ilk defa kara geçtik." diye konuştu.

"Kulübü kayyum tehlikesinden kurtardık." diyen Cengiz, şunları kaydetti:

"Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar. Canla başla, kuruş beklemeden çalışan yönetim kurulu üyelerim bıktı. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı karşısında bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. On lezyon daha çıkmış. Hiç kimse bana acımaz. Ben de yapayalnızım. Bundan da şikayet etmiyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim. Benden sonra gelecek olan yönetimlere de ışık veriyorum. Yarın siz bu hataları yaparsanız buraya başkan, yönetim bulamazsınız. Kimse gelmez. Her zaman şampiyon olamayabilirsiniz. Biz şanslıydık."

"Göksel Bey'le birkaç defa görüştüm"

Mustafa Cengiz, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ı kendisinin yönlendirdiği şeklindeki iddialara da cevap vererek, şöyle konuştu:

"ultrAslan 'Bize kahve fincanı gösteren adamla görüşemezsiniz' demiyor mu? Ben o sözcükten sonra görüştüm. Göksel Bey de dürüst insan. Ne görüştümse açıklamış. Ben onlara bunu yaptırsam Göksel Bey'le niye görüşeyim. Göksel Bey açıklamış. Ben Göksel Bey'le birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Toplam 38 milyon avro. Bunlara girmeyelim, pazarlık safhasındayız. 'Ya transfer ya istifa' diyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Ben 7 dönemde 41 futbolcu transfer etmişim, hala doymamışsın dipsiz kara delik gibi. Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerli futbolcuları. Bir saattir Fatih hocayla konuşuyoruz. ultrAslan'ı ben yönlendiriyormuşum. 'Ya transfer ya istifa' diyorlar bana. Geçen hafta da yapılmış yönetim aleyhine."

Harcama limitlerinde günlük kurun yerine eski kurun esas alınması gerektiğini aktaran Cengiz, şunları söyledi:

"Millet yazıyor, '500 milyon yetki var harcasana' diye. O bizim toplam limitimiz. Bunun içine ücret giderlerini, futbolculara ödenen bonservis, maaşları koyduğunuzda verin rakamları Türkiye Futbol Federasyonuna dedim. 'Mahrem, veremeyiz.' dediler. 'Mahremse ben açıklıyorum.' dedim. Artıda olan iki kulüp var. Biri benim, diğeri de Trabzonspor. Ben açıklıyorum, 9,8 milyon lira harcama limitim var. 'Bunu artırın.' dedik. Kur yenilemesi yapıldı. Bugünkü kura getirdiler, topu da bankaların üstüne attılar. Etiket açacaksanız, 'Harcamaları günlük kurdan değil, 8'den yapın.' deyin. Sekizden yaparsanız 26 milyon liraya çıkıyorum. Yapıyorsanız bunun çalışmasını yapın."

"Galatasaray'ın geleceğini karartmam"

Galatasaray'ın geleceğini karartmayacağını söyleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Galatasaray dünyanın en itibarlı kulüplerinden. Yazarım çekleri mayıs sonrasına, gelecek yıla faiz farkını da ekleyerek hepsini alırım. İrfan'ı da diğerlerini de. Sonra da 'Hadi eyvallah.' der, giderim. Buna engel olacak bir güç yok ama beni gebertseniz bunu yapmam. Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam. 'Aferin başkan.' dedirtmem. Bana istedikleri kadar 'Beceriksiz.' desinler. Ben bu konuda beceriksizim. Bunu benden beklemeyin. Hocamızla da konuştuk. Açıkça 'Oldu oldu, olmadı bu kadroyla da yine şampiyon oluruz.' diyor hocamız. Bir noktaya geliriz sonraki yönetimler transfer yapar. Hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Benim 3 yıla daha ihtiyacım var"

Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları transferlerin bilançolarını gösteren Cengiz, şunları aktardı:

"Taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz. Üç yılda aldığımız oyuncu sayısı 47. Üç günde Nagatomo'yu aldık, Ndiaye'yi sattık. 40 milyon avro bonservis ödemişiz. Toplam 68 oyuncu göndermişiz. 18 milyon avro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Becerikli olsaydık ne olacaktı? Bu futbolcuların içinde her şeyimiz açık. Yalan dolan yok. Arkadan dolanıp puan almak yok. Bizim taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı bir taraftar. Sorguluyor, biz de cevap veriyoruz. Ben buranın patronu değilim. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Gelecek yönetimlere öyle bir kulüp vermeliyiz ki oradan sıçramalı."

"Derbiye kazanma hedefiyle çıkacağız"

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbiyle ilgili de konuşan Cengiz, şunları kaydetti:

"Derbiye kazanma hedefiyle çıkacağız. Değerli bir rakiple oynayacağız. Bu maçta gerek teknik direktörümüz gerek futbolcular ölümüne oynayacak. Son maçlarda haksız yenilgiler de yaşadık. Top çizgiyi geçmedi. Bunu birçok iç, dış faktöre de bağlayabiliriz. Doğrudan hakemlerin üstüne atmak istemiyorum. Galatasaray, ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli, onurlu futbolcularımız var. Bizim aktifimizde olan her futbolcu çok değerlidir. Özellikle gençlerin mücadelesi beni çok mutlu ediyor. Hocamız onları monte etmeye başladı. Hak eden kazansın istiyorum, hak eden de Galatasaray olsun."

Sarı-kırmızılı ekibin şu ana kadarki performansını da değerlendiren Cengiz, şöyle konuştu:

"İlk yarı iyi gidiyoruz. Allah tamamına erdirsin. Birkaç gündür büyük bir kaos oluşturma, yanlış yönlendirmeler görüyoruz. Bana göre haksız suçlamalar var. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf değil filmdir. Biz göreve başladığımızda Sayın Dursun Başkan'a karşı aday olduğumuzda 157 milyon avroya yakın borcumuz vardı. 147 milyon avro olarak UEFA'ya bildirilmişti. Transfer yasağı vardı. 25'inde devir teslim aldık 31'ine kadar 32 milyon lira ödememiz gerekiyordu. Yoksa transfer yasağı ve borçsuzluk kağıdını alamıyorduk. Bunları hallettik. Baskette borçsuzluk aldık. Başımızda UEFA vardı. Şimdi millet hafife alıyor, öyle değil. Tarihinde ilk defa bir kulübe ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar. UEFA'da da yer yerinden oynadı. Bizi bekleyen Milan ve PSG de bizim yolu izledi. Biz UEFA'da avukatsız savunduk. Avukat kullanmadık. Avrupa'nın büyük avukatları bizi izledi, 'Sizin avukata ihtiyacınız yok.' dediler. 6 milyon avro ceza yedik, onu da ödedik. 500 sayfaya yakın yazışma yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul