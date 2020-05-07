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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi
07.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:50

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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