SPOR Mustafa Cengiz: Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz

Mustafa Cengiz: Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz"En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bizde"SEZER AFŞAR / İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün açıklanan yabancı sınırlamasının ertelenmesini istediklerini...

Mustafa Cengiz: Yabancı sınırlamasının ertelenmesini istiyoruz

"En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bizde"

SEZER AFŞAR/ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün açıklanan yabancı sınırlamasının ertelenmesini istediklerini ifade etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım programına, Riva'ya yapılan toplantı nedeniyle çevrimiçi olarak katıldı. Cengiz, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) toplantı konularından biri harcamalarla ilgili. En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Dün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı