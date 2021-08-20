Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'tan TFF ve kurullarına sert tepki Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının haksız kararlarla Galatasaray'a diz çöktürmek istediğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının haksız kararlarla Galatasaray'a diz çöktürmek istediğini söyledi.

Burak Elmas, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile birlikte kulüp televizyonunda çıktığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor kulüpleri arasındaki Oğulcan Çağlayan davasının ve Brezilyalı oyuncu Marcao'ya verilen 8 maçlık cezanın görünenden daha derin boyutları olduğunu belirten Başkan Elmas, "Bu olay bundan çok daha geniş kapsamı olan, Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, Galatasaray'a birçok yolla baskı yapılan, en sonunda da Galatasaray'ın farklı bir oyuncusuna verilecek cezayla tehdit etmeye kadar gidilecek bir olaylar zinciri." ifadelerini kullandı.

"Ortada Galatasaray'a karşı başlatılmış bir mücadele, diz çöktürme çabası var." diyen Burak Elmas şöyle konuştu:

"Galatasaray Spor Kulübü dün akşam itibarıyla gelişen olaylardan sonra boyun eğmeyecek, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edecek. Artık bu, Galatasaray Spor Kulübünün en önemli davası olmuştur. Bu süreçte bizim uzlaşmayla bu konuyu çözme irademiz oldu. Tahir Kıran başkanın gelmesi, bizim gelmemiz... Ciddi bir çabayla, camialar arasında oluşturulmaya çalışılan bu kavgayı sona erdirme iradesini ortaya koyduk. Tahir Kıran'a da camiadan büyük bir baskı var. Çaykur Rizespor camiasıyla Galatasaray camiası arasında hiçbir sorun yok. Fakat bir kesim, bazı isimler, bunu bir kan davasına çevirmeyi arzu ediyorlar. Bu baskıyı Çaykur Rizespor yönetimine ve sayın başkana da yapıyorlar. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık olarak veya bonservisiyle verip, belirli bir ödeme yapma çerçevesine anlaşma aşamasına geldik. Fakat çok enteresan gelişmeler yaşandı. Giresunspor maçında oyuncumuz Marcao son derece yanlış bir hareket yaptı, kendisi de özür diledi. Fakat bize Marcao'nun disiplin kurulundan alacağı cezayla ilgili bir takım duyumlar gelmeye başladı. En üst sınırdan vermeyelim, düşürelim benzeri duyumlar."

"Suç duyurularından feragat etmemiz istendi"

Bu süreçte Çaykur Rizespor'la aralarındaki protokol görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Başkan Elmas, "Çarşamba günü elimize son bir protokol geldi. Bu protokolde Galatasaray'ın kabul edemeyeceği birkaç önemli şart vardı. Daha da enteresanı, Çaykur Rizespor'un avukatından bize gelen protokolün ön yazısında, bu protokolün perşembe günü saat 5'e kadar imzalanması arzusu dile getirildi. Halbuki cuma da imzalanabilir. Perşembe günü ne var? Marcao'nun cezası disiplin kurulunda görüşülecek. Daha önce söylemiştim, Oğulcan davası sadece bir oyuncu ve iki kulüp arasındaki bir davadan çıkmış durumdadır. Sözleşmedeki bir madde ayrıca bizi şaşırttı. Çaykur Rizespor'dan gelen protokolde, Tahkim Kurulu aleyhine bulunduğumuz suç duyurularından feragat etmemiz istendi. Şöyle bir intiba oluştu bizde, bu görüşme Çaykur Rizespor'la değil, federasyon ve kurulları da bunun içerisinde. 'Bize karşı bu hukuksuz kararı veren Tahkim Kuruluyla ilgili suç duyurusundan vazgeçmemiz söz konusu değil. Bu anlaşma masadan kalkmıştır.' dedik." şeklinde konuştu.

Galatasaray başkanı, yaşanan gelişmelerden sonra Marcao'ya verilecek cezanın en üst sınırdan olacağını tahmin ettiklerinin altını çizerek, "Federasyondaki birçok kişi de verilen hukuksuz kararlardan çok rahatsız. Burada Galatasaray, Marcao'ya verilecek cezayla tehdit edilip, bu tehdit sonucunda da Rizespor'la bize dikte edilmek istenen anlaşmayı imzalamak mecburiyetinde bırakılmak isteniyor. Dün itibarıyla Rizespor'la sulh yoluyla anlaşma yolumuz kapanmıştır. Bu artık Galatasaray'ın en önemli hukuki davalarından bir tanesidir. Kimse Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmaya kalkmasın. Bunun altında ezilirler. Rizespor'la, Rizelilerle aramızı bozmak için bunu kan davasına çevirenlere de uyarım, buna devam etmeyin. Çok tehlikeli bir yere gider. Bunun sonunda da kaybeden Galatasaray ve Rizespor değil, sizler olacaksınız. Biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunu bedeli neyse ödemeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Oğulcan davası nedeniyle bürokraside Galatasaray'ın bir takım haklı olduğu konular da çözümsüzlüğe itilmiştir." ifadelerini kullanan Elmas, "Buradan herkesi uyarıyorum. Galatasaray Spor Kulübü çok köklü, büyük bir camiadır. Galatasaray'a haksız şekilde ceza verme, diz çöktürme çabalarının altında, bunu yapmaya çalışanlar ezilir. Bir takım ciddi önlemler alacağız. Kişilerle değil, Türk futbolunun sorunlarının çözülmesinin arkasına konulan iradeyle ilgili mücadele edeceğimizi ortaya koyduk. Hiçbir olayı kişiselleştirmedik. Görünen o ki karşı paydaşlarda bu iş kişiselleştiriliyor, kişiselleştirilen yer de Galatasaray Spor Kulübü. Biz buna izin vermeyeceğiz. Geçen hafta başkan yardımcımız, Sayın Murat Balcı yönetimindeki Tahkim Kurulunun istifa etmesini dile getirdi. Görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk. Buna benzer bir suç duyurusunu Sayın Aytaç Yüksel yönetimdeki Disiplin Kurulu için yapacağız. Ayrıca Disiplin Kurulu kararının ve Tahkim Kurulu kararının Rizespor-Galatasaray davası için güç gösterisi olarak hukuk dışı yollarla kullanıldığı için de savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Artık bu dava Galatasaray davasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Marcao ile ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunmayacağız"

Başkan Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e şu mesajı vermek istediğini söyledi:

"Geldiğimiz süreçte görüyoruz ki Galatasaray'a karşı TFF içerisinde bir lobi var. Hatta bu bir suç örgütü. Suç örgütüyle ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Burada ilk kesilen ceza Galatasaray'dan alınmak istenen bir haraçtır. Aslında ödenmemesi gereken oyuncunun bonservisinden çok daha yüksek bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır. Daha sonra da disiplin, tahkim kurulu verdikleri cezalarla Galatasaray'a kesilen bu haracı baskıyla ödetmeye çalışmıştır. Galatasaray'dan haraç kesemezsiniz. Adil olmak mecburiyetindesiniz. Bugün itibarıyla Sayın Murat Balcı yönetimindeki Tahkim Kurulu, Sayın Aytaç Yüksel yönetimindeki Disiplin Kurulu ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile Galatasaray'ın birebir mücadelesi vardır. Eğer federasyon bununla ilgili üzerine düşeni yapmazsa, mücadelemiz TFF ile de olacaktır. Şikayet ettikleri konularla ilgili gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bu Türk futbolu için önemlidir. Birçok takım bu haksızlıklara uğruyor ama Galatasaray'a bildiğiniz bir operasyon yapılıyor. Bundan sonra verecekleri tüm cezalar için hukuk yoluna gideceğiz. Biz Marcao'ya verilen Disiplin Kurulu cezasının hukuk dışı olduğunu düşünsek de Disiplin Kuruluyla ortak çalıştığını düşündüğümüz Tahkim Kuruluna Marcao ile ilgili itirazda bulunmayacağız."

TFF ve kurullarının Galatasaray'a bedel ödetmeye çalıştığının farkında olduklarının altını çizen Elmas, "Galatasaray bedeli neyse öder ve bunun altında ezilirsiniz. Sizi son kez uyarıyorum. Galatasaray bugüne kadar buna benzer birçok mücadele verdi. Galatasaray'ın çözüm odaklı iradesini zaaf olarak görmeyin. Galatasaray bundan sonra bütün bu olayların takipçisidir. Galatasaray'a haksız cezalar veren, Galatasaray'ın altını oyan her kişi, bedel öder. Galatasaray olarak bu bedeli ödetmek için hukuk içerisinde hem ülke içinde hem de yurt dışında spor hukuku ile insan hakları çerçevesinde süresi ne olursa olsun mücadelemizi yapacağız." şeklinde konuştu.

Burak Elmas son olarak, bugün itibarıyla TFF'ye gösterdikleri samimi duruşun karşılığı gelene kadar, Galatasaray Spor Kulübü olarak ilişkilerini ihtiyaç olan yazışma seviyesine indirdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever