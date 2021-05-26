Işın Çelebi'den tüm başkan adaylarına çağrı
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Işın Çelebi'den tüm başkan adaylarına çağrı

Işın Çelebi'den tüm başkan adaylarına çağrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, başarıya ulaşmak için camia olarak birlikte olmaları gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda tüm adaylara 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.

Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, başarıya ulaşmak için camia olarak birlikte olmaları gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda tüm adaylara 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Müze girişimiz önünde buluşmayı ve bu duruma çözüm bulmayı öneriyorum" dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray tarihinde ilk kez altı adaylı bir seçim sürecine giriyoruz. Bana göre Galatasaray camiası çok önemli ve tarihi bir yol ayrımında. Tercihini barıştan ve huzurdan, birlik beraberlikten yana yaparsa başarı gelir. Ancak bölünmüşlük devam eder, çatışma ve kavga ortamı derinleşirse büyük tehlike bizi beklemektedir. İçinde bulunduğumuz çok adaylı seçim süreci, dünyadaki genel sağlık şartları da göz önüne alındığında, Galatasaray'a hizmet etmeyecek bir ortama doğru bizi sürüklemektedir. Dünya üzerinde hiçbir kurum çatışmalar ve kavgalarla ayakta kalamamıştır. Bunun birçok örneğini siyasi hayatta ve iş dünyasında yaşadık. Bu şartlarda tüm adaylar görüş birliği (konsensus) sağlamak, birlik-beraberliği temin etmek için bir araya gelmeli ve ortak bir çözüm yolu bulmalıdır. Çağrımızın amacı budur. Galatasaray'da barış ve huzuru sağlamak amacıyla her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ortak paydamız Galatasaray'a fayda sağlamak için kalbi sarı-kırmızı atan herkesi özveride bulunmaya davet ediyoruz. Başarıya ulaşmak için birlikte olmalıyız. Bu kapsamda tüm adaylara 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Müze girişimiz önünde buluşmayı ve bu duruma çözüm bulmayı öneriyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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