Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas'tan seçim iptaline tepki Açıklaması
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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas'tan seçim iptaline tepki Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas'tan seçim iptaline tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesinin tüzüğe aykırı olduğunu savundu.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesinin tüzüğe aykırı olduğunu savundu.

Burak Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp yönetiminin, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyurulan genel kurulu iptal etmesinin, kulübün demokratik seçim tarihine ve kültürüne kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti.

Kulübün internet sitesinde 14 Nisan'da yapılan çağrıda genel kurul tarihinin açıklandığını hatırlatan Elmas, şunları kaydetti:

"Tüzüğümüzün 61. maddesi uyarınca, 28 Nisan'da kulübümüz divan başkanlığına sunmuş olduğumuz başvurumuzda imzaları yer alan üyelerimizin hazirunda yer aldığı, 29 Nisan'da kulübümüz Sicil Kurulu Başkanı tarafından tasdik edilmiştir. Bu süre zarfında, bir diğer saygıdeğer başkan adayının da ilgili madde uyarınca başvurusunu sunduğu görülmüştür. Dolayısıyla, dün akşam yapılan açıklamanın aksine, seçim sürecinin tüzüğümüze uygun olarak devam ettiği ve ülkemizdeki geçici kapanma tedbirlerinin başkan adaylarının başvurularını engellemediği açıktır. 'En yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal' edilen 29 Mayıs tarihli seçimli genel kurul ile aynı gün, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'da ve de seyircili olarak oynanacağının açıklanmış olması, ayrıca yakın tarihlerde diğer bazı spor kulüplerinin genel kurul toplantılarının yapılacağı hususları, bu kapsamda oldukça dikkat çekicidir."

Kulüp yönetimi tarafından alınan iptal kararının hukuki olmadığını savunan Elmas, "Kararın, geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığı ve tamamen keyfi değerlendirmeler neticesinde alındığı açıktır. Tüzüğümüzün Aday Olmak İçin Başvuru Usulü ve Adaylığın Duyurulması başlıklı 61. maddesi uyarınca, başkan adaylarının ibraz etmekle yükümlü oldukları belgeleri şahsen ve elden sunmaları yönünde bir yükümlülük yoktur. Söz konusu başvuruların, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan avukatlar vesilesiyle vekaleten veya posta yoluyla ibrazı mümkündür. Dolayısıyla karara dayanak gösterilen kapanmanın belge ibrazına engel olduğu yönündeki gerekçe kesinlikle kabul edilebilir değildir. Ayrıca, bugün itibarıyla iki başkan adayının başvuru belgelerini divan başkanlığına ibraz ettiği göz önüne alındığında ve bu başvurulardan birinin tam kapanma koşulları geçerliyken gerçekleştiği değerlendirildiğinde, söz konusu gerekçenin pratikte de bir karşılığının olmadığı son derece açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Genel kurulun yapılacağı 22 ve 29 Mayıs tarihleriyle ilgili yetkili makamlarca alınmış bir kısıtlama kararı bulunmadığı anlatan Elmas, yönetim kurulunun seçimi iptal etme yetkisine sahip olmadığını belirterek, şunları aktardı:

"Yasal takvimi devam eden seçimlerin açıklanan tarihte yapılmasının önünde halihazırda herhangi bir hukuki engel olmadığı gibi, bu yönde bir idari karar da bulunmamaktadır. Seçimlerin iptali söz konusu olamaz, bu bir tüzük ihlalidir. Camiamıza yakışan demokratik seçimler için, dernekler mevzuatımızı, tüzüğümüzü ve tarihimizi hiçe sayan bu tutumdan acilen vazgeçilmesini, başlayan ve işlemekte olan seçim sürecinin devamının sağlanmasını ve seçimlerimizin tüzüğümüze uygun bir şekilde yapılmasını talep ederiz. Kanuna, tüzüğümüze ve hakkaniyete dayalı talebimizin yerine getirilmemesi ve tüzüğümüze ısrarla aykırı davranılması halinde yasal yollara başvurmayı değerlendireceğimizi de bu vesileyle bildirmek isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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