Galatasaray Kulübü, Ali Uras'ı andı
05.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:26
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın sekizinci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın sekizinci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan, eski başkanlarımızdan Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının sekizinci yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA