Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı

Galatasaray Kulübü, kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

Galatasaray Kulübü, kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ölümsüz kurucumuz ve 1 numaralı üyemiz, her zaman ilkeleri ve kurucu değerleri doğrultusunda olduğumuz Ali Sami Bey, 135 yıl önce bugün İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Bey'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz