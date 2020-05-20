Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı
Galatasaray Kulübü, kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.
20.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:34
Galatasaray Kulübü, kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Yen'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA