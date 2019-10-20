Galatasaray Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

20.10.2019 22:50
Galatasaray Kulübü, Ahmet Nur Çebi'yi kutladı

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Kaynak: AA
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