Galatasaray kritik virajda

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor karşısında 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda yarın kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

FATİH TERİM KONUŞACAKSivasspor beraberliğinin ardından Türk Telekom Stadı'nın bozuk zeminini eleştirirken kulüp yöneticilerine yönelik sözleri üzerine sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın şokunu yaşayan Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'de olacak. Yönetimin, Faslı futbolcuyu göndermesine onay vermeyen tecrübeli hoca, yaşananlarla ilgili ilk kez konuşacak.4 İSİM KADRODA YOKGalatasaray'da sakatlıkları süren Donk ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Halil Dervişoğlu ile cezasını tamamlamasına rağmen Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı.KAMP KADROSUBugün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan ve Kayseri'ye hareket eden sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şöyle: Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Etebo, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Yedlin, Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Feghouli.FALCAO'YA İLK 11 YOLUKırmızı kart cezası nedeniyle Mostafa Mohamed'in oynamadığı Sivasspor maçında 2 gol atan ve sahalara formda dönen Falcao'nun, ilk 11'de olması bekleniyor. Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i şöyle:

Muslera - Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Onyekuru, Arda, Falcao.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK