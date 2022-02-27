Galatasaray'da tribünler dondu kaldı! Gedson Fernandes'ten yılın golü

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Göztepe'yi mağlup ederek kritik bir galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini de yenerek seri yapmanın peşinde.

GALATASARAY'DA MORUTAN VE HALİL DERVİŞOĞLU KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera'nın yanı sıra Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı. Rize temsilcisinde, sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Sabo ve Gökhan Gönül'ün ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre, Cicaldau, Kerem, Gomis

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Eren, Dabo, Gedson, Yusuf, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo

CANLI ANLATIM

Dakika 8: Gedson Fernandes frikikten attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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