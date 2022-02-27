Galatasaray'da tribünler dondu kaldı! Gedson Fernandes'ten yılın golü
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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. 13. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmada Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Göztepe'yi mağlup ederek kritik bir galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini de yenerek seri yapmanın peşinde.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera'nın yanı sıra Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı. Rize temsilcisinde, sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Sabo ve Gökhan Gönül'ün ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre, Cicaldau, Kerem, Gomis
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Eren, Dabo, Gedson, Yusuf, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo
Dakika 8: Gedson Fernandes frikikten attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.