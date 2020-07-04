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Galatasaray, kritik karşılaşmada Trabzonspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, kritik karşılaşmada Trabzonspor'u konuk edecek
04.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:35

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında geri düşen sarı-kırmızılı ekip, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi.

Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırda yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Onyekuru krizi

Sarı-kırmızılı ekibin önemli futbolcularından Henry Onyekuru, kiralık geldiği Monaco Kulübü ile yaşanan sorundan dolayı Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi sona erdi. Ligde sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sona erdirilen Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesi hazırlıklarına çağırdı.

İki kulüp arasındaki sözleşme krizinin sonuçlanmamasından dolayı hafta içindeki antrenmanlara çıkamayan Onyekuru, Trabzonspor mücadelesinde de görev alamayacak.

Galatasaray'da önemli eksikler

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Trabzonspor maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sözleşme sorunu yaşayan Onyekuru'nun yanı sıra sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ile cezalı olan Adem Büyük, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao'nun durumları bu akşam yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

Galatasaray'da sakatlığı geçen Marcao ile cezasını tamamlayan Mariano Filho ve Ahmet Çalık ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda müsabakada forma giyebilecek.

Dört futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesi öncesinde 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Marcelo Saracchi, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapamayacak.

Son 5 maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 5 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Kaynak: AA

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