Galatasaray - Konyaspor Maçının VAR Hakemi Halis Özkahya: Basiretim Bağlandı, Çok Üzgünüm
Galatasaray - Konyaspor maçında penaltı pozisyonunu devam ettiren VAR hakemi Halis Özkahya, "Basiretim bağlandı. Son derece üzgünüm." dedi.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor maçının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Serdar Aziz'le Skubic arasındaki mücadelede yanlış bir karara imza atarak penaltı veren Hüseyin Göçek'in, tüm itirazlara rağmen VAR'a gidip pozisyonu izlememesi sarı-kırmızılı cephede büyük tepkilere yol açtı.
HALİS ÖZKAHYA: ÇOK ÜZGÜNÜM
Şansal Büyüka, beIN Sports'ta yayınlanan programda yaşanan pozisyona dair MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile yaptığı konuşmayı ve VAR hakemi Halis Özkahya'nın konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.
Büyüka şöyle konuştu:
"Bugün MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştum. Galatasaray-Konyaspor maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, 'Hadi VAR'dan çağırmadılar. Bu kadar yoğun itiraz var. Bari gidip kendin bak." dedi bana. Bugün Halis Özkahya'nın 'Basiretim bağlandı. Son derece üzgünüm' dediğini öğrendim. Bunu da söylemiş olayım.''
Öte yandan Büyüka, Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'in uzun süre dinlendirileceğini ifade etti.
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Basireti bağlanmış hadi ordan teres tüpçünün talimatıyla yaptım desene bu hafta Ankara gücünü Galatasaray’ı adeta doğradılar neymiş efendim sdadın zemini bozukmuş birde şu 8 taşlılar utanmadan gs korunuyormuş tüpçü abiniz baştayken siz daha çok beleş puan alacaksınız Galatasaray Fenerbahçe yoksa milli takımdan başarı beklemeyinCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Geçmiş yıllarda bitün takımlara haksızlıklar yapıldı konu o değil.. Burda mesele artık geçmişte yaşanılan o haksızlıkların önüne geçilebilmesi için icat edilen VAR sistemine rağmen halen bunların olmasıdır.. Bu futbol üzerinde fenev gibi aklı sadece karanlık işlere çalışan zihniyetler oldukça VAR da olsa kıçına kamerada taksan önüne geçemezsin. Şimdi tineri bırakında hadi uyuyunCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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ULAN DAHA TVDEN POZİSYON ÇÖZEMİYONUZ SİZ NASIL HAKEMLİK YAPACAKSINIZCevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır
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ulan pozisyon penaltı penaltııııı. ortalığı ayağa kaldırıyorlar utanmadan. zaten kollanıyorlardı yıllardır. şimdi bunların aleyhine nasıl karar çıkacak artık. beleş şampiyonluklara devam rezalet yazıklar olsun hepinize bee...Cevap Yaz 34 18 Yayından Kaldır
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aynen lig tv aboneliklerini iptal etmek gerekir zor oyunu bozar 2 puan galatasaraydan aldılar ankara gücünde 2 puan beşiktaşa verdiler göz göre göre yapıyorlar .Cevap Yaz 43 4 Yayından Kaldır