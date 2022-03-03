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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklaırna devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklaırna devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan taktik çalışmalarla devam eden antrenman, dar alanda yoğun tempoda oynanan çift kale ile sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.00'da Konya'ya hareket edecek.


Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Cumartesi, Konyaspor, Spor, Haberler

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