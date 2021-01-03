Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

03.01.2021 16:42 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:46
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Antalyaspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı pas oyunlarıyla sürdürdü. Dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun ile devam eden antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte, Ryan Babel kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken; Muslera, kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Etebo ve Feghouli'nin ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi.

FALCAO'NUN DURUMU MR'DAN SONRA NETLİK KAZANACAKGalatasaray'da dün oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Radamel Falcao'nun durumu ise MR tetkiklerinin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın 11: 30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Kafile, 16: 00'da Konya'ya hareket edecek.


Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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