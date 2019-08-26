Galatasaray-Konyaspor maçının ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Terim (1)

26.08.2019 02:22

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu olarak yeni sezona kendilerine yakışmayan bir şekilde başladıklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim, müsabakaya iyi başladıklarını ve gol atmak için bütün varyasyonları denediklerini belirterek, "Bu sıcakta bunu yapmak kolay değil. Çünkü sonuç bir taraf için yeterli bir taraf için değil. 11'e 11 oynanmasına en çok ihtiyacımız olduğu zaman 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra yapacak fazla bir şey yok, kapanacaksınız. 90+6. dakikada böyle bir gol yiyorsunuz... Futbol da böyle bir oyun, cazibesi de buradan. Tabii ki son iki yılın şampiyonuna böyle başlamak yakışmadı." diye konuştu.

Yukatel Denizlispor maçında Marcao, Konyaspor karşılaşmasında da Jean Michael Seri'nin kırmızı kartla oyun dışında kalmaları konusunda hakemlerin doğru karar verdiğini vurgulayan Terim, "İkisi de atılmayı hak etmiştir. Hakemlerimiz de doğru karar vermiştir. Orada bir sıkıntı yok. Oyuncularımızın kendi yaptığı hatalardır. İkisine de söyledim. Bu durum maalesef bize puanlar kaybettirdi." ifadelerini kullandı.

"Falcao'yu çok isterim"

Fatih Terim, transfer gündemlerinde olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun alınmasını çok istediğini dile getirdi.

Kolombiyalı futbolcuyla ilgili kendisine çok soru sorulduğunu aktaran Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailem de zaman zaman soruyor. ABD'den kızım da soruyor. Ancak şimdi günü geçirip, acil ve önemli konuları sümen altı edip, tamamen transfere yönelmemiz isteniyor gibi. Böyle bir yanlışın içerisindeyiz. Bizim orta saha ve stoper ihtiyacımız da var. Falcao gibi önemli ve büyük bir golcüyü hangi hoca istemez. Genel olarak herkesin istediği transferdir ancak dengeyi koruyarak gereğini yapmak durumundayız. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız bu konuda ilk günden beri elinden geleni yapıyor. Hatta fedakarlık da yapılıyor. Belki yarın belki de öbür gün olur. Son bir haftaya girdik. Ancak aynı anda Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorundayız."

Yönetimin transfer için elinden geleni yaptığını aktaran Terim, "Açıkçası herkes bankaların önünde. Ben de bu gerçekleri zaman zaman söylemek zorundayım. Falcao'yu çok isterim. İstemez olur muyum? Bizim sadece bu değil, birçok şeyle uğraşmamız lazım. Yabancı sayımız, Türklerle doldurabileceğimiz yerler... Onun için ben bu konuda başkanımızın ve yöneticilerimizin çok uğraştığını biliyorum. Bu bir hafta içinde sadece Falcao değil başka şeyler de olabilir. Ancak Galatasaray'ın gidişatı ve geleceği her şeyden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Falcao transferinin gerçekleşmemesi durumunda başka planlarının olup olmadığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Olay sadece Falcao değil. Daha yeni başka bir santrforumuzu verebildik. Sezon bittiğinden beri Diagne mevzusu var. Bu tarafta da Falcao mevzusu var. Herhalde yönetimimiz bir son tarih koyacaktır. Ben iyi niyetle uğraşıldığını görüyorum. Bir yandan borç ödüyorsunuz, bir yandan UEFA'nın size yaptırımlarını yerine getiriyorsunuz, bir yandan her kulvarda şampiyonluğu kovalıyorsunuz bir yandan da Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyorsunuz. Bunlar hiç kolay işler değil. Biz santrforlarımızı alırken, fark yaratsın istiyoruz. Fakat bir türlü olmuyor. Falcao transferinin olmasını çok istiyoruz ama olmazsa da dünyanın sonu değil. Herkes uğraşıyor, elinden geleni yapıyor. Hatta Galatasaray yönetimi bunun için riske girmeye de hazır görünüyor. Sezon başı birleşme zamanıdır, Galatasaraylılardan ricam kendi içimizde birleşelim."

"Demokles'in Kılıcı başımızda"

Fatih Terim, Galatasaray'ın transferde şeffaf davrandığını dile getirerek, "Başkanımız ve yöneticilerimizin beyanatı da şeffaf olma yönünde. Hatta bazen biraz da fazla açıklıyorlar. Açıklanmaması gereken şeyleri de açıklıyorlar." dedi.

UEFA'nin finansal fair play kuralı çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini aktaran Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kurala göre eksiğimiz var. 2,5 milyon avro ya da daha üstü gibi bir eksiğimiz var. Bunu halletmek ya da elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız. Zaten geldiğimizden beri hep beraber bu dertle uğraşıyoruz, oyuncu satıyoruz. Doğru yolda gidiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir eksik yapmadık. UEFA hem benim Şampiyonlar Ligi'nde olmamı hem de orada iyi yarışma olmasını istiyor ama bana 'Sattığın kadar almak zorundasın.' diyor. 'Sen şu kadar zarar edebilirsin.' dese daha iyi olmaz mı diye düşünmeden edemiyorum. Belki o zaman daha rahat bir şeyler olabilir ama Demokles'in Kılıcı başımızda. Bunu da yerine getirmek zorundayız, yoksa sıkıntı oluyor."

Kaynak: AA