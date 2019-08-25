Galatasaray-Konyaspor maçından notlar

25.08.2019 22:00

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta ligde Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenildiği müsabakada forma giyen futbolculardan Marcao kırmızı kart cezası, Younes Belhanda da belindeki ağrılar nedeniyle Konyaspor maçının kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Ryan Donk, Steven Nzonzi, Sofiane Feghouli ve Emre Mor'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Nzonzi, Jean Michael Seri, Emre Mor, Feghouli, Ryan Babel ve Mbaye Diagne ile başladı.

Nzonzi ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıktı.

İtalya'nın Roma ekibinden kiralanan Fransız futbolcu, Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı yeni transferlerinden Emre Mor da ilk kez bir maçta ilk 11'de görev yaptı.

Belhanda kadroda yok

Galatasaray'da belinde ağrıları olan Faslı futbolcu Younes Belhanda karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Ağrıları nedeniyle son antrenmanlara da çıkmayan Belhanda'nın yerine müsabakada forvetin arkasında Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli forma giydi.

Sarı-kırmızılılarda tedavisine devam edilen Emre Taşdemir de maçın kadrosunda bulunmadı.

Terim takımının başında

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini aldı.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.

Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti.

Taraftarlar, maçtan önce tribünlere çağırdıklara Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

97 gün sonra taraftarının karşısında

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu.

Emine Bulut unutulmadı

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankart ile çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde "#EmineBulut #TubaErkol son olsun, kadın cinayetleri son bulsun." yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle maçtan önceki ısınmayı gerçekleştirdi.

Konyasporlu futbolcular ise ısınmada üzerinde "#EmineBulut Anne lütfen ölme... #TubaErkol Onsuz uyuyamam ki..." ifadelerinin yer aldığı tişörtleri giydi.

Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, taraftarlar üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı pankartı açtı.

Taraftar gurubu ultrAslan da müsabakayı izlemeye gelen kadın taraftarlara çiçek verdi.

Kaynak: AA