Galatasaray, Konyaspor maçına hazır
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Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Galatasaray, Konyaspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor müsabakası, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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