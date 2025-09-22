Galatasaray Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Konyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galatasaray Konyaspor kaç kaç? Galatasaray Konyaspor canlı maç anlatımı ve Galatasaray Konyaspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Konyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Konyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Konyaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Konyaspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.