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Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

AA, Emrah Oktay - Spor
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Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra küçük sahada ısınma hareketleriyle süren idmanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarı sahadaki taktik çalışmalarla sona erdi.

Sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Konya'ya giderek kampa girecek.

Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

AA / Emrah Oktay - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Güncel, Haberler

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