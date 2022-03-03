Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA, Emre Doğan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonları ve yarı sahada taktik çalışmalarla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da uçakla Konya'ya gidecek.
AA / Emre Doğan - Spor