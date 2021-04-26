Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışmada pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünün ardından son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Martin Linnes, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel maskeyle antrenmanda yer aldı. DeAndre Yedlin, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Henry Onyekuru, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmasını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak. - İSTANBUL

Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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