Galatasaray Konuk Ettiği Beşiktaş'ı 2-0'lık Skorla Devirdi

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Fernando, 70. dakikada Garry Rodrigues kaydetti. Sarı-krımızılı takımda 66. dakikada Bafetimbi Gomis bir penaltı atışından yararlanamadı.

TOSİC KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta 66. dakikada Dusko Tosic kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 66'ya çıkardı ve haftayı lider kapattı. Beşiktaş ise 62 puanda kalarak haftayı 4. sırada tamamladı.

GALATASARAY HAFTAYA AKHİSARSPOR'A KONUK OLACAK

Galatasaray, ligin 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.