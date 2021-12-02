Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı

Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır" denildi. 21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu. Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Başarılı futbolcu, 2019-2020 sezonunda çıktığı toplam 34 resmi müsabakada ise 20 kez fileleri havalandırdı.

2020-2021 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan genç futbolcu, gösterdiği başarılı performansla A Milli Futbol Takımı'na yükseldi. Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Galatasaray'da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

(İHA)

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