Galatasaray-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek - Haberler
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Galatasaray-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

KAYSERİ (İHA) - Galatasaray ile Yukatel Kayseri spor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig'in 25.haftasında İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Yukatel Kayseri spor müsabakasına hakem Sarper Barış Saka atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Sarper Barış Saka'ya bu maçta İbrahim Bozbey ve Kerem Ersoy yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Bülent Birincioğlu belirlendi.

VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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